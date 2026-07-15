Vacaciones de invierno en Vicente López

Dos semanas de cine, teatro y actividades al aire libre para toda la familia

Desde el 18 de julio y hasta el 2 de agosto, el municipio de Vicente López presenta una diversa programación cultural para las vacaciones de invierno, pensada para grandes y chicos. Durante dos semanas, diferentes espacios del municipio serán escenario de una agenda que reúne teatro, cine, música, literatura, talleres, experiencias creativas y actividades al aire libre.

La literatura ocupa un rol central con propuestas para leer, imaginar y descubrir nuevas historias. La agenda incluye “Expedición Libro”, una experiencia que invita a recorrer la literatura a través del juego, y “Tardes de Libros”, con feria de editoriales, música en vivo y actividades para las infancias. También habrá narraciones de cuentos en la Torre Ader y talleres de ilustración y creación, entre ellos el de Pop up, coordinado por Paz Tamburrini.

El cine volverá a ser uno de los grandes protagonistas con funciones para toda la familia. En el Cine York de Olivos y el Centro Cultural Munro proyectarán clásicos del cine infantil como “Laberinto” y “Mi pobre angelito”, y un ciclo especial de Pixar con títulos como “Los Increíbles”, “Coco” y “UP”. También habrá propuestas vinculadas al lenguaje audiovisual, como talleres de stop motion en el Museo Lumiton.

Las vacaciones llegarán al Paseo de la Costa de Vicente López con un taller de construcción y remontada de barriletes, organizado junto a la Dirección de Turismo y la organización BaToCo. La propuesta invita a construir un barrilete, hacerlo volar y compartir una tarde de juego frente al Río de la Plata.

La música también tendrá un lugar destacado con recitales de Vuelta Canela, Dúo Karma, Borde Verde, Grupo Huancara, Melocotón Pajarito y Un poquito más allá, además de una tarde de rap y otras experiencias musicales para compartir entre grandes y chicos.

En Quinta Trabucco continuará la muestra “Los Ángeles de Charly”, recientemente inaugurada, que reúne obras de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres fotógrafas que retrataron a Charly García desde una mirada íntima y personal.

La programación de artes escénicas reunirá teatro, circo, títeres y musicales con obras como Llega la mañana, Ana y Wiwi, Traviesas travesías, Guardianes de la Tierra, Panceta y los Papafritas y Barrocas, junto a talleres de circo y otras propuestas que invitan al juego, la imaginación y la participación.

Por último, este año se incorporan propuestas desarrolladas por espacios culturales independientes del municipio —Comunidad Espacios, LIMA – Casa de Artes y Oficios, Librería Los Galgos, Espacio Infinito, Teatro de Repertorio y La Galerita— con obras de teatro, títeres y experiencias musicales para familias.

Las actividades son gratuitas. Algunas requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados, y en caso de lluvia las jornadas al aire libre podrán reprogramarse. La agenda completa puede consultarse en: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/invierno