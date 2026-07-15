San Isidro ofrece 145 actividades gratuitas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno

Del 18 de julio al 2 de agosto, el Municipio organizó una amplia agenda con talleres, teatro, música en vivo, juegos, deportes y propuestas al aire libre en plazas, museos, casas de cultura, campos de deportes y el Parque Público del Golf. El cronograma completo está disponible en la web municipal

El Municipio de San Isidro preparó una agenda con 145 actividades gratuitas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, habrá talleres, espectáculos teatrales, música en vivo, juegos, actividades deportivas y propuestas recreativas distribuidas en distintos espacios del distrito.

El Parque Público del Golf de Villa Adelina, plazas, museos, Casas de Cultura, Campos de Deportes y el Teatro del Viejo Concejo serán los principales escenarios de una programación pensada para chicos de todas las edades.

“Un invierno más los invitamos a pasar las vacaciones de invierno en San Isidro, con propuestas para chicos de todas las edades: cantar, bailar, jugar con el cuerpo o con las manos, a partir de una agenda cultural variada, en los diferentes barrios y para todos los gustos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Entre las propuestas destacadas, el Parque Público del Golf ofrecerá juegos aéreos, fútbol en burbujas inflables, planetario, música en vivo y food trucks. Además, distintas plazas del distrito serán sede de espectáculos de circo, clown, humor, shows de burbujas, talleres y actividades recreativas.

El Museo del Juguete (Lamadrid 197, Boulogne) celebrará sus 15 años con la muestra “El mundo en un tablero. Una muestra de juegos de mesa”, además de juegos para toda la familia durante el receso. El sábado 25 será el festejo central con actividades especiales, música en vivo y celebración de aniversario.

El Museo Beccar Varela (Adrián Beccar Varela 774, San Isidro) continuará con los festejos por sus 20 años mediante talleres para crear máscaras, collares, maracas y bonetes. Por su parte, el Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso) presentará “Perdidos en el Museo. ¡Más perdidos que antes!”, una propuesta para descubrir fantasmas, planetas y monstruos a través de recorridos y espectáculos.

Las Casas de Cultura ofrecerán talleres como Laboratorio de pinturas mágicas, Científicos por un día, Experiencias con color, Huerta experimental, Dispositivos de movimiento y Colores inventados.

El Teatro del Viejo Concejo programó obras para distintas edades, incluyendo funciones destinadas a bebés de entre seis meses y cuatro años y funciones distendidas para facilitar el acceso de personas con discapacidad sensorial o cognitiva. Las entradas tienen un valor de $5.000 para mayores de dos años y pueden adquirirse a través de la plataforma TESI.

La propuesta también incluirá actividades deportivas y recreativas en los Campos de Deportes N.º 1, 2, 4, 5 y 6, de 14 a 17 h. Como cierre especial, César Pavón Orkesta se presentará el martes 21 en el Campo N.º 1 de Beccar y el jueves 30 en el Campo N.º 2 de Boulogne.

Además, la Chacra Educativa San Isidro Labrador (Perito Moreno 2160, Villa Adelina) abrirá sus puertas para que los visitantes conozcan los animales de granja y participen en un taller de elaboración de pan.

La programación completa, con días, horarios y actividades sujetas a suspensión por lluvia, puede consultarse en www.sanisidro.gob.ar/vacacionesdeinvierno.