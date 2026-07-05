El Municipio de Tigre inauguró tres canchas en el Polideportivo General Pacheco

El intendente Julio Zamora encabezó el acto de apertura oficial junto a decenas de alumnos y alumnas y señaló: “Esto nos va a permitir ampliar la cantidad de chicos y chicas que vienen a jugar y también llevar adelante distintas competencias”.

El Municipio de Tigre inauguró tres nuevas canchas de tenis en el Polideportivo N° 10 General Pacheco. El intendente Julio Zamora, acompañado de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, presentó la renovación integral del espacio con el objetivo de fortalecer la disciplina en el distrito.

“Seguimos renovando las propuestas, en este caso son canchas nuevas de cemento que nos van a permitir ampliar la cantidad de alumnos que vienen a jugar al tenis, y en segundo lugar, poder efectuar competencias. Asimismo, estamos trabajando en muchas aristas como el cerramiento de la pileta del Polideportivo San Martín, lo que vamos a replicar en otros centro”, mencionó el jefe comunal.

La jornada comenzó con la práctica de estudiantes de la Escuela Municipal de Tenis. Luego se realizó el corte de cinta que dio por inaugurada las canchas. El intendente Zamora brindó unas palabras a los presentes, donde renovó el compromiso del Municipio con el deporte y los espacios públicos para la actividad física.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, sostuvo: “Estamos inaugurando las canchas junto a la comunidad y los deportistas de la escuela de tenis del Municipio. Esto es una decisión del intendente Julio Zamora, quien cree en el deporte y sus valores, por eso seguimos con propuestas de calidad”.

Además de renovar la cancha existente, se construyeron 2 nuevos espacios y se instaló infraestructura de iluminación. Para finalizar el evento, el jefe comunal reconoció a los jóvenes deportistas Eugenia Frites, Felipe Porta y Eric Ruesja por su desempeño deportivo.

Eric Ruesja, tenista que práctica en el Polideportivo, dijo: “Entreno todos los días en alto rendimiento. El Municipio ayuda mucho porque me facilita jugar torneos y practicar en este poli. Las nuevas canchas son lindas y me sirven un montón, voy a poder tener más comodidad y que se puedan repartir más los estudiantes”.

Por otro lado, Eugenia Frites, tenista integrante de la Escuela Municipal, declaró: “Me siento muy feliz por el reconocimiento y porque me esfuerzo diariamente para llegar a estos logros. Nos vienen re bien estas canchas para disfrutar más los entrenamientos, quedaron hermosas”.