Se realizó una nueva edición de la feria distrital de ciencias y tecnologías en Tigre

El intendente Julio Zamora acompañó a la comunidad en la nueva edición de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) que se realizó en la Escuela Primaria N° 2 del centro de la ciudad. Los alumnos de 30 instituciones de gestión pública y privada del Municipio presentaron más de 50 proyectos.

En la Escuela Primaria N° 2, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la edición 2026 de la feria distrital Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE). La comunidad dio a conocer 56 proyectos que elaboraron íntegramente los alumnos y alumnas de distintas instituciones públicas y privadas del Municipio de Tigre.

“Es un orgullo acompañar estos encuentros y dialogar con los docentes que estuvieron trabajando con los alumnos. Es muy importante que nuestra comunidad se siga formando pensando en el futuro, detectando problemáticas y desarrollando sus respectivas soluciones”, enfatizó Julio Zamora.

Durante la jornada que se realizó en horas de la tarde, el intendente y su equipo de trabajo recorrieron los stands y dialogaron con los y las docentes, donde se interiorizaron en los proyectos presentados.

“Fue un encuentro muy positivo por el proceso pedagógico que afrontan los alumnos y alumnas. Desde el Municipio continuamos trabajando y fomentando estos espacios de encuentro y educación con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los estudiantes”, declaró Gisela Zamora.

Se trata de una iniciativa ejecutada en el marco del programa provincial “Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas”, de la cual participaron instituciones de Tigre y presentaron proyectos ejecutados íntegramente por alumnos. En esta oportunidad, se hicieron presentes 30 instituciones de Tigre, entre las que estuvo la Escuela Municipal de Técnica y Robótica Municipal, flamante propuesta del Gobierno local destinada a brindar herramientas de programación, inteligencia artificial e ingeniería.

Además, los presentes disfrutaron de un show en vivo de la Camerata infanto juvenil de Benavídez y Rincón de Milberg. Por otro lado, todos los participantes de la muestra recibieron un certificado de reconocimiento por los diferentes proyectos expuestos.