Reportaje a Valentino Caruso, de la Biblioteca Moscú

“Amo lo que hacemos, los vecinos me lo agradecen”…

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió la biblioteca Moscú?

– En realidad surgió en Amsterdam. Encontré un mueble y lo puse y… Acá tenía ganas, era medio reticente, pero no sabia como hacerla, y un señor me regaló muchos libros donde el 80% no servía para nada, y el otro 20% estaba en francés, puse una mesa y un cajón de un mueble en al vereda y así arranque devuelta. Después escalonadamente empezó a cambiar de formato y lugar.

– ¿Cuantas actividades culturales realizás?

– ¿Demasiadas para lo que algunas personas esperan de mí, pocas para lo que el mundo merece.

Co dirijo un centro de arte contemporáneo que es mi proyecto fundamental digamos.

Tengo el sueño de cuando yo cumpla 40 años instalar un instituto internacional de arte contemporáneo con su propio método. Este centro de arte digamos, es una proto institución que me ayuda a desarrollar y perfeccionar este método. Todos los demás proyectos derivan de esta misión nuclear.

La biblioteca Moscú, una biblioteca libre y gratuita en el corazón del barrio de La Lucila, Rawson 3508, esquina Debenedetti (distrito de Vicente López).

Editó una revista vecinal que es ahora mi proyecto más íntimo por que está despegando y mucha gente le gusta el proyecto y por que me parece una misión muy noble.

Editamos con un grupo también una publicación que sale dos veces al año de ensayos filosóficos y artísticos con el centro que se llama Textos de lo menor.

Además coordino dos grupos de investigación que son lo más importante que tengo por que es mi formación y es a donde no falto nunca. Si falto, me siento mal. Todo lo que sé, se lo debo a las personas de esos grupos. Hace más de 7 años que los hago, no se cuanto pero más de 100 encuentros tenemos.

Estos grupos están obligados o “más soft” empujados por mi a escribir para todos los lunes a las 20 horas, así que ya tenemos más de 120 ensayos de 500 palabras publicados en nuestra página web. Esto es una proeza que me acuerdo que la soñé frente a un canal en Amsterdam. Miraba el agua y me decía esto es lo que tengo que hacer.

Y bueno, mantengo una relación epistolar o por email con personas alrededor del mundo, por lo general mucho más grande y legitimadas que me ayudan a tener fe en mí. También otras personas acá en Buenos Aires, que son casi como mentores.

– ¿Cómo surgió las entrevistas en Youtube?

– Mucha necesidad de investigar literatura, compartirla, yo creo que inconscientemente ese fue el germen de todo. De hablar y pensar la pintura y la literatura. De pintura tengo como 25 episodios en inglés y castellano que nadie escucha.

Y de literatura hace poco hice la cuenta, pero no sé eran como 50 horas, no me acuerdo muchas muchas cosas, algo una locura. Casi nadie los escucha porque duran dos tres horas, los de Shakespeare duran 4.

Los de Shakespeare los hice por que me ponía muy nervioso que nada de Hamlet excediera los 40 minutos, y me dije estos me están jodiendo? Ahora vi que hay uno muy muy bueno de una profesor de una facultad que es increíble. Me lo escuché todo es muy largo también. Pero no hay nada que compartir de Shakespeare con alguien… una lástima que hay que recurrir a la comunicación unidireccional.

– ¿Qué formación tenés en el ámbito cultural?

Leo una hora o más al día. Me pregunto mucho. Por lo general todos mi amigos son mucho más grandes. Tengo que averiguar, contrastar, no me puedo quedar con lo que leo o entiendo. Necesito ir más allá. Aplico el método socrático…

– ¿Has participado en la feria de libro del año pasado de Vicente López?

– Si.

– ¿Dónde van libros donados que no están en la biblioteca y van a escuelas y otras entidades?

– Quiero en esta pregunta agradecer a quien me ayuda en esto y es la familia Añon. Sin esa familia específicamente no habría más biblioteca Moscú y necesito que todos lo sepan. Es mucho el trabajo que hay. Es mucho el esfuerzo que involucrarnos, y si ellos no fueran parte sería muy difícil.

– ¿Cuáles son los gastos que usualmente no conoce la gente para que la biblioteca siga adelante?

– Cambiamos la mesa 3 veces. La limpiamos, mandamos libros a instituciones a veces no podemos gestionar el traslado y pagamos remises.

Bueno todo lo que implica el gasto de tiempo y comunicación.

Hacemos actividades con los libros para días especiales que tenemos que comprar materiales, mínimos pero bueno son gastos que se van sumando.

Ahora en estos últimos meses gastamos unas decenas de pesos así que me anime a poner un cartel que dice considere donar.

Y me donaron poco dinero en una semana. Cuando de la mesa se llevan 20 libros nuevos por día.

O sea a este ritmo es complicado, pero bueno, la misión humanitaria no tiene precio. El sentido que le da a mi vida el contacto con la posibilidad de que la gente le haga feliz un libro es demasiado grande.

No se que me pasa, algo me pasa, no lo tengo claro, pero hay algo dentro mío, en un nivel inferior como le sucedía a Victoria Ocampo, un movimiento hacia al cultura total que es en detrimento de mi.

Pero bueno. Amo lo que hacemos, los vecinos me lo agradecen.