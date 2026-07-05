El Municipio puso en marcha el Programa de Emergencia Invernal para brindar asistencia a vecinos en situación de vulnerabilidad

El Municipio de Tigre pone en funcionamiento el Programa de Emergencia Invernal (PEI), durante los meses de junio a septiembre, con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas en situación de calle. Se trata de una política pública implementada debido a las bajas temperaturas.



Este proyecto se desarrolla hace varios años ante la ola de frío, cuenta con una primera instancia de relevamiento territorial donde se identifican los lugares de personas en situación de vulnerabilidad. Luego de ese diagnóstico, móviles recorren estos puntos del distrito durante la semana.

En estas visitas, se brinda asistencia inmediata que consiste en viandas, ropa, elementos de abrigo y se interviene en las áreas de acuerdo a las necesidades de cada vecino. Además, este programa tiene el acompañamiento de organizaciones de la comunidad reforzando la contención y promoviendo ayuda.

Por otra parte, se ofrece ingreso al Refugio Municipal, lugar que funciona diariamente durante las 19:00 a 7:00 horas, brindando un lugar seguro para alojarse durante la noche. Las personas que ingresen al espacio cuentan con acompañamiento de un equipo técnico, dirigido a la contención, la evaluación del caso de cada vecino y la integración de recursos institucionales necesarios.

El refugio cuenta con un equipo integrado por operadores sociales, móviles y el equipo de Emergencia Social, quienes desarrollan las tareas de asistencia, acompañamiento y la operación territorial durante la temporada invernal.