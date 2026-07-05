La comunidad de Benavídez celebró el trigésimo aniversario del Polideportivo Güemes

El evento fue en el microestadio del centro deportivo, al ritmo de coreografías desplegadas por quienes concurren cotidianamente al establecimiento. El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó los festejos, comunicó que pronto se presentará la cancha de césped sintético y anunció el proyecto para la construcción de un nuevo Polideportivo para la localidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la celebración por el trigésimo aniversario del Polideportivo Güemes de Benavídez. Allí, el jefe comunal destacó el compromiso de la gestión para brindar instalaciones deportivas de calidad a la comunidad.

“Vivimos una noche maravillosa con todos los vecinos que asisten al Polideportivo Güemes. Un lugar que ha tenido muchas realizaciones, que forman parte de muchos gobiernos que pasaron por el Municipio de Tigre. Este es un edificio que fue inaugurado por el intendente Ricardo Ubieto y luego se fue ampliando. Nosotros hace dos años pudimos hacer el microestadio y seguiremos trabajando en mejoras porque la ciudadanía merece espacios de calidad”, puntualizó Zamora.

En sus palabras, el jefe comunal comunicó que pronto se inaugurará en el Polideportivo Güemes la cancha de césped sintético – de similares características a las de Ricardo Rojas -. Además, anunció que el Municipio trabaja en un proyecto para la construcción de un nuevo centro deportivo para la localidad.

“Este es un Polideportivo que está cada día más lindo y estuvimos con vecinos que han sido parte de la transformación de este espacio. Esto comenzó como un sueño y hoy verlo consolidado y lleno de vida realmente es maravilloso. Estamos contentos porque se va a modernizar la cobertura de la pileta y también se inaugurará la cancha de césped sintético. Obras que están pensadas para fortalecer la infraestructura y que los vecinos puedan disfrutar”, manifestó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

La actividad – realizada en el microestadio “Ciudad de Benavídez” – inició por la tarde con el descubrimiento de placa por parte de las autoridades locales, alusiva al trigésimo aniversario. Luego, los presentes disfrutaron de números musicales y coreográficos de quienes concurren cotidianamente al predio deportivo. Asimismo, en el transcurso del encuentro, se formalizaron las entregas de presentes a vecinos y vecinas destacados con su trayectoria y compromiso en estos 30 años con el Polideportivo.

“Estuvimos junto a la comunidad celebrando estos 30 años que reflejan todo lo que venimos trabajando en el área de Deportes con toda la mejora en infraestructura para el disfrute de las y los vecinos. Este es un Polideportivo que todos los días recibe a más 3500 personas en diferentes actividades y festejar este día fue algo muy especial”. expresó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.