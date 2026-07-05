Nardini participó de la Primera Jornada de Discusión para la Reforma de la Ley de Seguridad

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, participó el viernes 3 de julio en la Primera Jornada de Discusión de la Primera Sección Electoral para la reforma de la Ley de Seguridad Pública bonaerense encabezada por el Subsecretario de fiscalización y control policial de AMBA y Capital, Andrés Escudero. El encuentro se realizó en el Polideportivo Municipal La Torcaza, en el Partido de Ituzaingó, y reunió a autoridades del Ministerio de Seguridad, intendentes y legisladores de la región.

La jornada se enmarca en el proceso de consulta que el gobierno bonaerense puso en marcha con intendentes de distintos espacios políticos para reformar la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sancionada hace más de dos décadas y que, frente a las transformaciones que experimentó la gestión de la seguridad a nivel municipal, queda hoy obsoleta. Estos encuentros, que se vienen realizando por secciones electorales, buscan ampliar la participación de los 135 municipios bonaerenses en la definición de políticas de seguridad y garantizar financiamiento para sostener nuevas estructuras.

En ese contexto, Nardini remarcó que la normativa actual ya no responde a las demandas de los gobiernos locales ni a las responsabilidades que asumieron en los últimos años: “hace 30 años tenemos una ley que quedó desfasada” y que los municipios necesitan un marco legal que les permita accionar de manera más efectiva: “Es importante que la nueva ley le dé cobertura legal de carácter adaptativo a las policías municipales y al trabajo de prevención que ya vienen desarrollando los equipos en los distintos lugares”.

En la misma línea, Nardini subrayó que el financiamiento es un aspecto clave para garantizar equidad entre los distritos. Recordó que “no todas las situaciones financieras de los municipios son iguales” y que, por eso, resulta indispensable acompañar con recursos a quienes sostienen las tareas de seguridad en el territorio.

Finalmente, el jefe comunal celebró la dinámica de trabajo conjunto y la posibilidad de aportar experiencias locales al debate legislativo. “Es sana la posibilidad de discutir y aportar, pero que no se haga muy extensivo en el tiempo porque lo que más marca la gente es estar preocupada. Estas mesas nos permiten acercar a nuestros legisladores la mejor experiencia para poder sancionar una nueva ley adaptada a los tiempos, con el aporte de cada municipio y las buenas prácticas que ya se vienen desarrollando”, afirmó.

Entre los jefes comunales presentes estuvieron Ricardo Curutchet de Marcos Paz, Lucas Ghi de Morón, Ramón Lanús de San Isidro, Pablo Descalzo de Ituzaingó, Damián Celsi de Hurlingham, Federico Achával de Pilar, Ariel Sujarchuk de Escobar, Jaime Méndez de San Miguel y Juan Luis Mancini de Suipacha.