San Fernando: la Feria Vibra Emprendedora tendrá una nueva edición este sábado 8 de agosto

La propuesta reunirá a emprendedores locales el sábado 8 de agosto en 3 de Febrero 842, con entrada libre y gratuita. Habrá productos de distintos rubros, buffet y un espacio pensado para compartir en comunidad.

La Feria Vibra Emprendedora volverá a abrir sus puertas en San Fernando con una nueva jornada dedicada a los emprendedores locales. El encuentro se realizará el sábado 8 de agosto, de 10:30 a 17:30, en 3 de Febrero 842, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a numerosos emprendimientos con productos de distintos rubros en un espacio pensado para promover el trabajo independiente y generar un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Además de los stands de emprendedores, la feria ofrecerá un buffet, un ambiente orientado a compartir en comunidad y una jornada con la identidad que caracteriza a Vibra Emprendedora, centrada en la creatividad, la buena energía y el apoyo a los proyectos locales.

Desde la organización invitan a recorrer la feria durante toda la jornada para conocer nuevas propuestas, descubrir productos originales y acompañar el desarrollo de los emprendedores de la región.

Datos de la feria

Cuándo: sábado 8 de agosto.

Horario: de 10:30 a 17:30 horas .

de . Dónde: 3 de Febrero 842, San Fernando

Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Habrá: emprendedores, buffet, productos de distintos rubros y un espacio para compartir en comunidad.

Fuente: El Comercio On Line