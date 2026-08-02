Imprudencia al volante: un motorista atropelló a una vecina en Don Torcuato

El siniestro sucedió a primera hora de la mañana, cuando el conductor del rodado cruzó en rojo e impactó la peatona en la intersección de Marcelo T. de Alvear y Ruta 202. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el siniestro vial y esto permitió la rápida asistencia a las personas involucradas.

En la localidad de Don Torcuato, el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) registró un fuerte siniestro vial donde una moto embistió a una ciudadana. La víctima se encuentra fuera de peligro.

Todo ocurrió en horas de la mañana, cuando el motorista que circulaba por Ruta 202 cruzó en rojo y atropelló a la mujer que transitaba a pie. Tanto el conductor, como la vecina cayeron al asfalto por el impacto.

Los agentes de la central de monitoreo detectaron el episodio y activaron el protocolo de asistencia. Un móvil del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribaron al lugar. Los involucrados fueron atendidos en la escena y se retiraron por sus propios medios.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.