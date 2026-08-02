Vacaciones de invierno en Tigre: cientos de vecinos y vecinas disfrutan de propuestas para toda la familia

El Municipio continúa con actividades destinadas a la comunidad: en esta oportunidad, se realizaron espectáculos infantiles e iniciativas en la Junta Vecinal de Troncos del Talar y en la Plaza Soldados de Malvinas del barrio Las Tunas, General Pacheco.

A través del área de Cultura, el Municipio de Tigre continúa con las propuestas destinadas a todas las edades en el marco de las vacaciones de invierno 2026. Las localidades de Troncos del Talar y General Pacheco fueron sedes de espectáculos y actividades para la comunidad.

Los encuentros fueron con entrada libre y gratuita en la Junta Vecinal de Troncos del Talar y en la Plaza Soldados de Malvinas situada en el barrio Las Tunas. Se llevaron adelante espectáculos infantiles, sorteos y diferentes actividades lúdicas.

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