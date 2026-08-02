Recorrió más de un kilómetro por la banquina: Transporte interceptó y sancionó a un conductor en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El conductor fue detectado durante un patrullaje preventivo del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci. Tras ser interceptado, minimizó la infracción y se negó a firmar el acta.

Un conductor que circuló durante más de un kilómetro por la banquina de la Autopista Buenos Aires–La Plata fue interceptado y sancionado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci. El procedimiento se realizó en el kilómetro 15,5, mano hacia La Plata, durante uno de los patrullajes preventivos que la cartera despliega de manera permanente sobre los principales corredores viales.

Los agentes detectaron una de las maniobras más peligrosas en ruta: el uso indebido de la banquina para avanzar y eludir el tránsito. Tras seguir la marcha del vehículo, un Fiat Palio, procedieron a detener al conductor y labrar el acta correspondiente. Lejos de reconocer la infracción, el automovilista minimizó la gravedad de la conducta y se negó a firmar la documentación oficial.

“La banquina no es un carril para adelantarse ni para ganar unos minutos. Está destinada exclusivamente a emergencias y quien la utiliza indebidamente pone en riesgo la vida de todos. Vamos a seguir controlando y sancionando estas conductas porque nuestra prioridad es cuidar a cada bonaerense que circula por nuestras rutas”, afirmó el ministro Martín Marinucci.

Circular por la banquina constituye una de las infracciones más riesgosas, ya que ese espacio está reservado para vehículos de emergencia, asistencia vial y fuerzas de seguridad. Su utilización indebida puede provocar maniobras inesperadas, obstaculizar la atención de incidentes y aumentar significativamente el riesgo de siniestros viales.

En ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial lleva adelante patrullajes permanentes en autopistas y rutas provinciales, con móviles equipados con cámaras de alta definición y tecnología de fiscalización que permiten detectar y documentar este tipo de maniobras peligrosas, además de otras infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial. La peligrosa maniobra quedó registrada por las cámaras de los móviles del Ministerio, que documentaron el recorrido del vehículo antes de su interceptación.

Con controles permanentes, tecnología y presencia en los principales corredores bonaerenses, el Ministerio de Transporte reafirma una política de tolerancia cero frente a las conductas imprudentes al volante, con el objetivo de prevenir siniestros y proteger la vida de quienes transitan por las rutas de la provincia