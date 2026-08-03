“Educación en las plazas”: la recreativa propuesta del Municipio que acercó a los niños y niñas en sus vacaciones de invierno

El Gobierno local llevó adelante el programa itinerante en los barrios Las Tunas y Baires destinado a los vecinos y vecinas en el receso escolar. Se desplegaron actividades lúdicas, shows infantiles y stands de diferentes áreas de la gestión comunal.

El Municipio de Tigre llevó adelante el programa “Educación en las plazas” en el barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco y en el barrio Baires de la localidad de Don Torcuato. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de las actividades y conversó con los vecinos y vecinas sobre sus inquietudes.

Gisela Zamora, mencionó: “Esta es una iniciativa de nuestro intendente Julio Zamora, la cual estamos acompañando para que todos los chicos que están en su receso escolar tengan propuestas para disfrutar. Traemos actividades desde las distintas áreas para que los vecinos se puedan divertir. También, están los polideportivos y el Teatro Pepe Soriano”.

Y agregó: “En estos momentos tan difíciles económicamente, el Municipio realiza estas propuestas para que los chicos puedan disfrutar de sus vacaciones cerca de su casa, sin gastar”.

Los encuentros se desarrollaron en la Plaza Soldado de Malvinas de Las Tunas y la Plaza 20 de Junio de Baires. El Municipio desplegó actividades lúdicas y espectáculos infantiles de artistas locales. Además, se plantó un Lapacho y se realizaron sorteos para los vecinos presentes.

Daniela, vecina de Baires, dijo: “Me parece muy bien esta actividad porque los chicos se divierten, hay variedad de juegos, me gusta mucho. Vine con mi sobrino y los nenes de mi amiga. En esta situación difícil, esta es una buena oportunidad para disfrutar”.

Por su parte Albina, también vecina de Baires, comentó: “Aprovechamos que está lindo el día y hacer las actividades con mi hija. Nos vacunamos donde había un stand. Además, hubo para pintar, dibujar y leímos un cuento. Esto me parece bien porque a veces no alcanza la economía para andar los 15 días de vacaciones dando vueltas”.

Además, estuvieron presentes las áreas de Mujeres, Géneros e Infancia; Turismo; Reciclá; Protección Ciudadana; Empleo; el Centro Universitario Tigre (CUT); Soy Tigre; Gestión y Promoción Ambiental; Derechos Humanos; la Escuela Municipal de Ajedrez; y Deportes.