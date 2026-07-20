Efecto post mundial: mejorar la calidad de vida

Escribe: Claudio Antunovich

Terminó la aventura mundialista y todos sus efectos, no fue como lo soñamos pero en su derrotero hay mucho para destacar.

El espíritu de unión y confraternidad entre el pueblo argentino simbolizado en cada entonación del Himno Nacional, en cada cántico tribunero, en compartir banderas celestes y blancas, en la pasión y orgullo de representar al país en cada destino de EEUU que la gente pudo visitar vale mucho más que un resultado deportivo.

¡No hubo grietas aquí! Todos aliados por y para Argentina.

Ahora comienza otra etapa y esa coalición entre compatriotas no debe detenerse. Todos deben seguir asociados para construir la nación anhelada y luchar por el bien común.

La baja inflacionaria es un signo positivo, pero hay una batería de necesidades por la cual el pueblo también debe estar fusionado a la hora de peticionar.

El sueldo mínimo y las jubilaciones deben mejorar. No pueden faltar insumos en los hospitales púbicos, los adultos mayores merecen una mejor atención y cuidado, al igual que los discapacitados. La inseguridad debe disminuir ostensiblemente con políticas activas. Hay países que tuvieron el mismo índice que Argentina y lograron reducirlo considerablemente. ¡Se puede!

La nación tiene recursos de sobra, es extenso, bello y hay mucho por hacer y mejorar. Debe lucharse por disminuir los índices de desocupación y pobreza. Y porque cada ciudadano tenga una vivienda digna. Que tengamos el cien por ciento de las calles asfaltadas, buena iluminación, agua corriente y cloacas de norte a sur y este a oeste de nuestro país. Ciudades con equilibrio ecológico, bien forestadas, con plazas y parques cercanos para todos. Con un desarrollo exponencial en la cultura, la ciencia y la tecnología.

¡Es todo un desafío! Pero no debe haber diferencias entre Argentinos para bregar que eso se logre.

Espero que con el tiempo todos podamos sentir orgullo por nuestros dirigentes como lo sentimos por los jugadores del seleccionado nacional.

Es un sueño que tiene este periodista.