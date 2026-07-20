Hechos delictivos y de seguridad

En el distrito de Tigre, zona norte del Gran Buenos Aires.

(*) Fuerte impacto entre una moto y un auto en Benavídez: rápida asistencia del COT

En la localidad de Benavídez, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre una moto y un auto en plena tarde. Todos los involucrados se encuentran sin heridas de gravedad.

El accidente sucedió en el cruce de Avenida Benavídez y Colectora Oeste, cuando el rodado de mayor porte colisionó al motovehículo en el que se trasladaban dos personas: fueron despedidas por el impacto y cayeron al asfalto.

Los agentes de la central de monitoreo visualizaron lo ocurrido a través del sistema de videovigilancia y activaron el operativo del que participaron personal del COT, de la Dirección General de Tránsito y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET) dieron asistencia a las víctimas en el lugar y una de las ocupantes de la moto fue trasladada sin mayores complicaciones al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Golpe al narcomenudeo en Benavídez: dos personas fueron detenidas a plena luz del día

En un operativo articulado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvo a un sujeto que comercializaba estupefacientes junto a su cómplice en la localidad de Benavídez.

El accionar contra el narcomenudeo tuvo curso en plena tarde: desde la central, los agentes detectaron a un individuo haciendo entrega de las drogas en plena vía pública. En ese momento, activaron la alerta y dieron aviso al móvil más cercano.

Tras darle seguimiento al vehículo en el que se movía, lograron interceptarlo en el cruce de las calles Chilavert y Bolivia, donde se encontró con una mujer. En ese momento, requisaron la camioneta, detectaron las drogas fraccionadas y derivaron a comisaría.



(*) Conductor de un auto realizó una maniobra imprudente y colisionó a una moto: los involucrados fueron asistidos por el Sistema de Protección Ciudadana

En la localidad de Benavídez, el sistema de vigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectó un siniestro vial entre un auto y una moto. Con rapidez, se activó el protocolo: todos los involucrados se encuentran fuera de peligro.

El choque ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el rodado de mayor porte colisionó de frente al motovehículo que circulaba por Colectora Este -en sentido opuesto- y su intersección con Camino de la Bota. Al detectar lo ocurrido a través de las cámaras, los operadores de la central dieron aviso al móvil más cercano.

Participaron del operativo personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), brindaron los primeros auxilios a la conductora de la moto y la trasladaron al Hospital Magdalena V. de Martínez situado en General Pacheco.

(*) Un sujeto deambulaba en bicicleta y armado por Benavídez: quedó detenido por el COT

Luego de un eficaz operativo, el Centro de Operaciones Tigre (COT), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvieron a un sujeto que transitaba armado por las inmediaciones de la plaza central de Benavídez, sobre la Avenida Alvear.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando un vecino alertó al personal que se encontraba en recorrida sobre el sujeto con actitud sospechosa, ademas que posiblemente el mismo se encontraba armado y transitaba en bicicleta.

De manera inmediata, los agentes -con apoyo policial- se hicieron presentes en el espacio e interceptaron al hombre. Lo requisaron y detectaron el arma de fuego, el mismo fue trasladado a comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.

(*) Tres allanamientos en simultáneo: la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un narcotraficante en Las Tunas

A través de acciones investigativas y en territorio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un narcotraficante en el barrio Las Tunas, localidad de General Pacheco. El Centro de Operaciones Tigre aportó material que permitió avanzar con las tareas para dar con el individuo.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron tres allanamientos en simultáneo durante las horas de la madrugada. Como resultado, los agentes redujeron a un sospechoso y secuestraron estupefacientes listos para su comercialización.

Participaron de los operativos agentes de distintas fuerzas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también personal de Gendarmería Nacional Argentina. El hombre fue trasladado a comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

(*) En un trabajo articulado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el COT detuvo a un hombre armado en plena madrugada

Agentes del Centro de Operaciones Tigre detuvieron a un sospechoso que circulaba por la vía pública y portaba un arma réplica. El hombre quedó a disposición de la Justicia y fue derivado a comisaría.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Un vecino alertó, mediante un llamado, que el sujeto transitaba a pie con actitud sospechosa y posiblemente armado. De manera inmediata -desde la central- activaron el operativo para identificarlo.

Agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, interceptaron al hombre en el cruce de las calles Pirovano y Liniers -Tigre centro-. Lo requisaron y detectaron que portaba un arma de fuego réplica. En ese momento, fue reducido.