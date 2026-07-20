Estas vacaciones de invierno disfrutá en familia del Puerto de Frutos, uno de los mejores atractivos turísticos del Municipio

El centro comercial a cielo abierto más importante de Latinoamérica funciona todos los días de 10 a 19 h. Ubicado en el centro de la ciudad, ofrece a vecinos, vecinas y visitantes una amplia oferta de productos y artesanías, variedad de propuestas gastronómicas, entretenimiento para los más chicos y un mirador que ofrece vistas privilegiadas al río Luján.

El Puerto de Frutos es una de las propuestas turísticas más importantes que ofrece el Municipio de Tigre para disfrutar de un paseo al aire libre en familia. En el centro de la ciudad, a solo 10 minutos a pie de la estación de trenes y a pocos metros de la estación del Tren de la Costa, el centro comercial a cielo abierto funciona todos los días de 10 a 19 h, con entrada gratuita.

El centro comercial a cielo abierto más importante de Latinoamérica ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia. Sus dársenas, que guardan parte de la historia productiva del Delta vinculada a la producción de frutas, hoy reúnen locales de decoración, artesanías en mimbre y junco, muebles de madera y hierro, productos regionales, indumentaria, plantas y propuestas gastronómicas.

Cabe destacar que este año, la comuna inauguró un nuevo mirador que ofrece vistas privilegiadas al río Luján para vecinos y turistas. Contempla 100 metros lineales, ubicados en el sector donde desemboca la calle Las Casuarinas. Su objetivo es fomentar lugares de encuentro, recreación y contemplación, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno natural.

Además, el Puerto invita a recorrer sus galerías, restaurantes, cafés, heladerías, kioscos y bares, además de disfrutar de excursiones fluviales, entretenimiento para los más chicos y espacios al aire libre ideales para compartir durante las vacaciones de invierno.

A su vez, cuenta con locales de programas municipales como Mujeres Emprendedoras, Origen Tigre y Origen Delta, junto con propuestas de pueblos originarios que amplían la oferta de artesanías, productos regionales y propuestas con identidad local.

Para mayor información, ingresar a www.vivitigre.gob.ar o consultar las redes sociales: Instagram: @puertodefrutosok, @turismotigre.