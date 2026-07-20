Comienzan obras estructurales en Puerto Libre

Se trasladan temporalmente las actividades al Hipódromo de San Isidro

El Municipio de San Isidro informa que a partir del lunes 20 de julio iniciarán las obras estructurales en el edificio principal de Puerto Libre, donde funcionan el comedor, su anexo, las oficinas, el Salón Manrique, los baños, la cocina y distintos talleres.

Estas obras son necesarias para garantizar la seguridad y la operatividad del edificio. El plazo estimado de ejecución es de 90 días, sujeto a las condiciones climáticas, con el objetivo de finalizarlas antes del comienzo de la temporada alta.

De manera temporaria, todos los talleres serán trasladados al Hipódromo de San Isidro y el Municipio garantizará los traslados para facilitar la concurrencia de los socios. Además, el predio abrirá los días lunes para que los socios puedan disfrutar de las actividades al aire libre, el quincho y el río.

Las obras incluirán: el refuerzo estructural del edificio; un nuevo tendido eléctrico para evitar cortes de luz e internet; la puesta en valor y ampliación de las instalaciones cloacales y de la red pluvial; y la puesta en valor de la cubierta del edificio. Todas estas intervenciones son fundamentales para modernizar y proteger las instalaciones, y para mejorar la calidad de los servicios para quienes visitan Puerto Libre todos los días.

Todas las actividades se mantendrán sin suspensiones. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos los socios. Estas mejoras permitirán que Puerto Libre continúe siendo un espacio seguro, moderno y de calidad para toda la comunidad.