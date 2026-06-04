Aula Tecnológica Inclusiva

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

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En José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje, Ciencia, Estado y Producción ya trabajan juntos.

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Convenios nacionales e internacionales. Más transferencia y más profesionales para el siglo XXI.