Ishii exige al Gobierno bonaerense que afronte los gastos en Seguridad que le cargan a los Municipios

Por Oscar Dufour | (*)

El ‘nestorista’ Mario Ishii (intendente de José C. Paz en uso de Licencia) alzó la voz con un reclamo contundente que sacude el tablero político provincial. A través de un Proyecto de Ley, el Vicepresidente 1° del Senado Bonaerense exige que el Gobernador asuma de manera inmediata los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la Policía Bonaerense, frenando el sistemático traslado de costos operativos que la gestión provincial viene descargando sobre las espaldas de los intendentes y las administraciones municipales.

Con duras críticas implícitas a la gestión del Ejecutivo, el Proyecto de Ley, recuerda que la seguridad pública no es un favor ni una opción, sino una competencia constitucional exclusiva de la Provincia de Buenos Aires.

El texto es categórico al dictaminar la prohibición absoluta de incluir cláusulas en futuros convenios, que obliguen a los municipios a costear los bienes de la fuerza policial provincial, determinando que cualquier insuficiencia de partidas debe ser cubierta por el tesoro bonaerense.

De esta manera, el experimentado dirigente peronista planta, bandera en defensa de la autonomía financiera de los municipios y exige que la gobernación se haga cargo, de una vez por todas, de garantizar la seguridad de todos los bonaerenses.

El proyecto de Ley expone la doble vara de la gestión del Ejecutivo provincial. Mientras la gobernación se “concentra en la alta política nacional”, los intendentes quedan desprotegidos en la trinchera, obligados a financiar con recursos locales la parálisis de la seguridad provincial.

No es solo un reclamo financiero; es una fuerte advertencia interna que desnuda las prioridades distorsionadas de la gobernación. Al exigir por ley que la Provincia pague cada centavo de los patrulleros, el senador peronista defiende la autonomía de las comunas y deja en claro que, los intendentes, ya no serán el escudo presupuestario de las ineficiencias de un gobierno, que debe hacerse cargo de la seguridad de los bonaerenses en lugar de trasladar el costo de sus falencias a los municipios.