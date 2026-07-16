Más de 80 docentes de Vicente López finalizaron una capacitación en educación STEM

Tras finalizar el curso intensivo, docentes de todos los niveles del sistema educativo municipal recibieron su certificado de la capacitación Experimento Blended, una propuesta de formación en educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) orientada a fortalecer la enseñanza de las ciencias mediante metodologías basadas en la indagación y el aprendizaje activo.

El acto de cierre se realizó en el Centro Universitario de Vicente López, donde se entregaron kits didácticos a 28 instituciones educativas de los niveles maternal, inicial, primario y secundario. Los materiales permitirán desarrollar en las aulas proyectos vinculados con ciencia, tecnología, programación y robótica.

Experimento Blended es la adaptación latinoamericana del programa educativo Experimento, desarrollado por Siemens Stiftung y adaptado para la región por el Centro de Investigación en Didácticas de la Ciencia (CIDSTEM) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. La iniciativa se implementa en siete países de América Latina y promueve la enseñanza de las ciencias desde un enfoque de aprendizaje activo, incorporando además perspectivas de inclusión y equidad de género.

En Argentina, el programa es impulsado por la Secretaría de Educación y Empleo de Vicente López junto con Fundación Siemens, en articulación con Siemens Stiftung, el equipo TED STEM+ y CIDSTEM. La propuesta incluyó instancias de formación presenciales y virtuales destinadas a docentes municipales.

Durante el encuentro, la secretaria de Educación y Empleo de Vicente López, Rocío Fontana, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar propuestas de innovación educativa y fortalecer la formación docente en el marco de Territorio STEM.

Por su parte, el director de Fundación Siemens, Pablo Aldrovandi, afirmó: “Desde Fundación Siemens creemos que el cambio en la educación empieza por poner en valor la profesión docente, entendiendo que son ellos los verdaderos agentes de cambio. Por eso impulsamos proyectos como Experimento Blended, que les permiten incorporar metodologías innovadoras y llevar a sus aulas una ciencia más cercana, práctica y significativa, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y entendiendo la ciencia como una herramienta para dar respuesta a los grandes desafíos globales.”

La jornada reunió a representantes del municipio, Fundación Siemens Argentina y la Red STEM Latinoamérica, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la formación docente y la incorporación de metodologías que promuevan una enseñanza de las ciencias más participativa y vinculada con los desafíos actuales.