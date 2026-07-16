Se inauguró un nuevo hogar para adolescentes junto a la asociación “Mujeres por la Nación”

Se trata de un nuevo espacio de cuidado alternativo, que brinda contención, alojamiento y protección integral a chicos entre 12 y 17 años en situación de vulnerabilidad.

La Municipalidad de San Isidro puso en marcha oficialmente un nuevo Hogar para chicos entre 12 y 17 años del distrito. El dispositivo residencial, ubicado en Boulogne, se implementó a través de un convenio de gestión asociado con la Asociación Mujeres por la Nación, con el objetivo de restituir derechos y brindar acompañamiento integral a jóvenes que transitoriamente no pueden convivir con sus familias.

Actualmente, el espacio cuenta con plazas para 15 chicos, que aún no tienen un hogar definitivo, y son acompañados por equipos técnicos interdisciplinarios que llevan adelante la tarea diaria.

La Asociación Mujeres por la Nación aporta su trayectoria en dispositivos residenciales para encargarse de la gestión cotidiana, mientras que la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Comunidad local provee el soporte institucional indispensable para el trabajo compartido. Esta articulación estratégica permite que un equipo especializado de profesionales brinde un abordaje personalizado, trabajando en red con los Servicios Locales, escuelas y efectores de salud para asegurar el acompañamiento pedagógico, social y sanitario de cada adolescente.

Con esta inauguración, San Isidro amplía de forma directa las vacantes de cuidado residencial en la región y fortalece el sistema local de protección de derechos. El nuevo espacio ofrece una respuesta definitiva a una necesidad habitacional y social, transformando el esquema de asistencia actual y garantizando entornos seguros que promuevan el desarrollo personal y comunitario de los chicos.

La creación de un Hogar en San Isidro se presenta como una solución frente a una necesidad urgente de ofrecer una respuesta local e integral a una problemática que atraviesa toda la Argentina: la falta de vacantes en hogares. Se trata de dar respuesta a aquellos casos en los que se haya tomado una medida de abrigo (situación excepcional y temporal), buscando así resguardar a aquellos chicos que tengan vulnerados sus derechos. La corresponsabilidad interinstitucional y la construcción de una ruta de vida digna permiten lograr una restitución de los derechos y complementar las políticas sociales existentes, dando una respuesta más eficaz y completa, ofreciendo así, un ambiente seguro y estructurado que fomente un sano desarrollo emocional, educativo, vincular, futuro laboral y profesional.

(*) La Asociación Mujeres por la Nación recibe donaciones de distintos tipos. Para más información ingresar a: https://mujeresxlanacion.org/