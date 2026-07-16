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Julio Zamora: “Tigre sigue creciendo gracias al compromiso y al esfuerzo de la comunidad”

Redacción Periódico Para Todos

Lo afirmó el intendente en el marco del acto de inauguración de la Plazoleta “Gabriela Peloso” en el barrio Counvico. Se trata del espacio público N°103 renovado por el Municipio, que cuenta con iluminación led, juegos para niños y niñas, sectores deportivo y parquización y más.

En la localidad de Don Torcuato este, el Municipio presentó el espacio público N°103 renovado, a través de un acto encabezado por el intendente Julio Zamora. Junto a vecinos y vecinas destacó que “Tigre sigue creciendo gracias al compromiso y al esfuerzo de la comunidad”.

“Este es un espacio de calidad como todos los que hemos inaugurado en cada rincón del distrito para que las familias puedan disfrutarlos. Además homenajeamos a Gabriela Peloso, una trabajadora social de un merendero que fue muy querida ya que estuvo siempre al servicio de quienes más necesitaban”, continuó Zamora.

Y cerró: “Lugares como estos ayudan a consolidar a la comunidad. Aquí se pueden encontrar, pueden venir a tomar un mate y divertirse. El Municipio tiene que contribuir a eso y extenderlo a cada rincón del partido”.

En sus palabras, además, el jefe comunal destacó que el Gobierno local continúa trabajando en el avance del Hospital de Alta Complejidad de Adultos y en los teatros municipales de Don Torcuato y El Talar.

El nuevo espacio – ubicado en el barrio Counvico – cuenta con nuevos juegos para niños y niñas, parquización, iluminación led, sectores deportivos y parquización. El acto oficial se desarrolló en horas de la tarde, con el tradicional corte de cinta, la plantación de un árbol de Lapacho como símbolo de crecimiento de la ciudad y el descubrimiento de una placa alusiva a la inauguración.

Al respecto, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó la labor del Municipio para poner en valor el espacio, recordó a Gabriela Peloso como una persona que trabajó por el bienestar de las infancias y dijo: “Este lugar se ha reconvertido para que los vecinos puedan disfrutar, encontrarse y pasar lindos momentos. Esto genera, además, una renovación de la energía de las personas que habitan el barrio. Para nosotros es fundamental la cercanía y la escucha atenta para poder seguir transformando la vida de la ciudadanía”.

Por su parte, Amelia, vecina del barrio, agradeció la tarea desarrollada por la gestión y expresó: “Esto es algo maravilloso para que puedan disfrutar los chicos. Acá viene mí nieta y la pasa súper bien, mientras nosotros podemos estar tomando mates. Es hermoso”.