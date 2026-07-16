Julio Zamora: “Tigre sigue creciendo gracias al compromiso y al esfuerzo de la comunidad”

Lo afirmó el intendente en el marco del acto de inauguración de la Plazoleta “Gabriela Peloso” en el barrio Counvico. Se trata del espacio público N°103 renovado por el Municipio, que cuenta con iluminación led, juegos para niños y niñas, sectores deportivo y parquización y más.

En la localidad de Don Torcuato este, el Municipio presentó el espacio público N°103 renovado, a través de un acto encabezado por el intendente Julio Zamora. Junto a vecinos y vecinas destacó que “Tigre sigue creciendo gracias al compromiso y al esfuerzo de la comunidad”.

“Este es un espacio de calidad como todos los que hemos inaugurado en cada rincón del distrito para que las familias puedan disfrutarlos. Además homenajeamos a Gabriela Peloso, una trabajadora social de un merendero que fue muy querida ya que estuvo siempre al servicio de quienes más necesitaban”, continuó Zamora.

Y cerró: “Lugares como estos ayudan a consolidar a la comunidad. Aquí se pueden encontrar, pueden venir a tomar un mate y divertirse. El Municipio tiene que contribuir a eso y extenderlo a cada rincón del partido”.

En sus palabras, además, el jefe comunal destacó que el Gobierno local continúa trabajando en el avance del Hospital de Alta Complejidad de Adultos y en los teatros municipales de Don Torcuato y El Talar.

El nuevo espacio – ubicado en el barrio Counvico – cuenta con nuevos juegos para niños y niñas, parquización, iluminación led, sectores deportivos y parquización. El acto oficial se desarrolló en horas de la tarde, con el tradicional corte de cinta, la plantación de un árbol de Lapacho como símbolo de crecimiento de la ciudad y el descubrimiento de una placa alusiva a la inauguración.

Al respecto, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó la labor del Municipio para poner en valor el espacio, recordó a Gabriela Peloso como una persona que trabajó por el bienestar de las infancias y dijo: “Este lugar se ha reconvertido para que los vecinos puedan disfrutar, encontrarse y pasar lindos momentos. Esto genera, además, una renovación de la energía de las personas que habitan el barrio. Para nosotros es fundamental la cercanía y la escucha atenta para poder seguir transformando la vida de la ciudadanía”.

Por su parte, Amelia, vecina del barrio, agradeció la tarea desarrollada por la gestión y expresó: “Esto es algo maravilloso para que puedan disfrutar los chicos. Acá viene mí nieta y la pasa súper bien, mientras nosotros podemos estar tomando mates. Es hermoso”.