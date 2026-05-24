¿Por qué elegir un curso con Resolución de la Dirección General de Escuelas?

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Porque no es lo mismo un certificado que “sirve” que uno que “vale”.

Un Operador Socio Comunitario con Especialización en Atención de Adicciones con Resolución Ministerial te abre puertas que un curso extracurricular no puede.

¿Qué significa “Resolución Ministerial”?. Significa que el programa fue presentado, evaluado y aprobado por el Estado.

Cumple con carga horaria, contenidos, docentes y prácticas exigidas por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires: Es formación profesional oficial, ligada a políticas de empleo y capacitación laboral.

SIETE BENEFICIOS CONCRETOS:

Mayor validez laboral

Tu certificado pesa en: Municipios, hospitales, ONG, centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas, programas sociales y equipos interdisciplinarios.

Porque demuestra que el Estado reconoció tu formación.

Mejor currículum

No es lo mismo poner: “Curso de adicciones”

Que “Operador Socio Comunitario con Especialización en Atención de las Adicciones – Resolución Ministerial DGE PBA”.

La segunda opción transmite formación estructurada, respaldo institucional y preparación técnica real.

Acceso a trabajo y convenios

Salud mental, desarrollo social, prevención comunitaria y consumo problemático piden formación avalada.

Programas estatales de empleo y capacitación priorizan a quienes tienen título oficial.

Más reconocimiento institucional

Te perciben con formación técnica, ética y herramientas de intervención comunitaria.

Eso genera confianza en entrevistas y equipos de trabajo.

Formación completa, no superficial

Incluye prácticas profesionalizantes, evaluación, marco legal, salud mental, reducción de daños y abordaje interdisciplinario.

No son solo charlas motivacionales de 2 horas.

Articulación educativa

Te suma puntaje, te sirve para seguir con tecnicaturas y complementar otras capacitaciones.

Diferencia real vs cursos online sin aval

Hoy hay saturación de cursos de pocas horas, sin práctica y sin trazabilidad.

El oficial tiene: docentes responsables, carga horaria definida y certificación verificable. Se nota en una entrevista.

Oficial vs Extracurricular:

Resolución Ministerial DGE

Extracurricular común:

Reconocimiento laboral alto Reconocimiento limitado.

Programa supervisado por el Estado Contenido variable.

Certificación verificable Certificación informal.

Articula con empleo y estudio Solo sirve como complemento.

Mayor credibilidad profesional.

En adicciones, la formación oficial pesa más:

Atender consumos problemáticos exige responsabilidad ética, manejo grupal, salud mental e intervención comunitaria.

Por eso municipios, hospitales y equipos territoriales piden formación seria y supervisada.

Las políticas públicas nacionales también apuntan a capacitar operadores formales.

CONCLUSIÓN:

Un curso oficial con Resolución Ministerial no entrega solo un papel.

Entrega legitimidad, respaldo institucional, herramientas profesionales y una identidad laboral más sólida.

El extracurricular puede servir como introducción.

El oficial te posiciona dentro del campo profesional y comunitario con el aval de la DGE PBA.