Julio Zamora monitoreó trabajos de infraestructura educativa en la Escuela Secundaria N° 21

El intendente supervisó la obra de remodelación que ejecuta el Municipio, en el establecimiento de Benavídez. Se trata de la refacción integral de tres aulas con el objetivo de mejorar la calidad de las instalaciones.

En Benavídez, el intendente Julio Zamora recorrió los trabajos que lleva adelante el Municipio en la Escuela Secundaria N° 21. La obra tiene que ver con mejoras edilicias para fortalecer el desarrollo educativo de la comunidad.

“Estamos remodelando las aulas del antiguo jardín de infantes que pasarán a formar parte de la secundaria. Estas labores tienen que ver con la incorporación de nuevos alumnos. Seguimos consolidando todo el proceso educativo de Tigre”, enfatizó Zamora.

Y cerró: “Estamos siempre atentos a lo que precisan los directores y docentes. De esa manera podemos dar respuestas inmediatas a sus necesidades y resolver las problemáticas de manera ágil”.

Los trabajos consisten en la refacción integral de tres aulas, donde se realizan tareas de albañilería, pintura y electricidad. Tienen como objetivo ampliar la matrícula del establecimiento.