Nardini inauguró la 3ra edición de las Olimpiadas Malvinenses

Se realizó el acto de apertura de la tercera edición de las Olimpiadas Malvinenses, el evento deportivo y cultural que reúne a estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal y privada de todo el distrito.

Este año participarán más de 15.000 estudiantes de 80 escuelas, consolidando un crecimiento sostenido en números de participación que convierte a las Olimpiadas en un verdadero clásico malvinense.

La inauguración estuvo encabezada por el intendente Leo Nardini, en el Live Arena de Tortuguitas, quien expresó: “Muy feliz de abrir esta tercera edición, esta apertura donde chicas y chicos de nuestro distrito, de más de 80 establecimientos educativos, están participando una vez más en algo que se volvió propio, fomentando la competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad”. También acompañaron el diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa, la secretaria de gobierno y monitoreo institucional, Lic. Maria Lujan Salgado y el Secretario de Educación y Deportes, Daniel Morard.

En una jornada festiva, los estudiantes fueron protagonistas absolutos: música, danza, símbolos patrios y la entonación del Himno Nacional Argentino marcaron el inicio de tres meses de competencias y actividades. Las Olimpiadas Malvinenses integran disciplinas deportivas como vóley, fútbol, atletismo, handball, natación y ajedrez, junto a propuestas culturales y académicas que incluyen música, danza, teatro, artes visuales y se incorporan este año las disciplinas académicas: literatura, debates, concursos de redacción, desafíos matemáticos y científicos, oratoria y trivias de conocimientos generales. También se suman los E-Games, con títulos como Fortnite y League of Legends, reflejando la diversidad de intereses de las juventudes actuales.

El Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, último ganador de la copa en 2025, presentó y entregó el trofeo que quedará en disputa hasta la próxima gala de premiación, generando gran expectativa entre los participantes.

Nardini destacó la importancia de que este formato de participación juvenil se expanda hacia otros distritos bonaerenses: “Esta es la tercera edición y por suerte otros municipios, con su impronta y tal vez con otros nombres, han copiado la modalidad y está buenísimo. Lo celebramos y lo vamos a seguir empujando para que llegue a cada rincón, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de nuestro país. En Malvinas realizamos experiencias exitosas y hoy somos un pilar y una bandera para que se replique en los 135 municipios bonaerenses”. El intendente Leo Nardini cerró la inauguración señalando: “Al revés de lo que muchos dicen hoy, en Malvinas elegimos estar presentes y construir políticas públicas que alejen a nuestros jóvenes de los flagelos de la calle y de los riesgos que trae la tecnología cuando se convierte en un camino hacia las apuestas y otros mundos oscuros.

Fomentamos la transmisión de valores saludables mediante el deporte y la cultura, generando espacios grupales que fortalecen la unión y el trabajo en equipo. Esto es posible porque en Malvinas existe infraestructura y acompañamiento, porque hubo una decisión de invertir para que nuestros chicos tengan más oportunidades”.