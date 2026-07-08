Estrenos de la semana
En Cine
9 de julio
Los caminantes de la calle (2025)
90 min · Policial, Thriller
Director: Juan Martín Hsu
Con: Victoria Almeida, Andres Alberto Tan He y Yuchen Che
Año 2010. Las mafias chinas se instalan en Mendoza y dos facciones se disputan el control del crimen organizado dentro de una comunidad migrante marcada por el silencio y el miedo. Una denuncia anónima vinculada al pequeño restaurante de la familia Dageng activa una investigación judicial inédita. La fiscal Diana Belenguer, junto a Li, un policía chino que traduce escuchas en cantonés, comienza a desentrañar los códigos y jerarquías invisibles de la red.
Próximos estrenos
18 de julio
Tres noches al año (2024)
Tres noches al año
70 min · Documental
Director: Juan Alejandro Casaretto
Documental que acompaña a los integrantes de las comparsas del Carnaval de Concepción de la Sierra, en Misiones, durante el año de trabajo que precede a los tres días de festejo. Entre limitaciones económicas, tensiones familiares y las voces que se oponen a la celebración, cada participante dedica su tiempo y sus recursos a la competencia por el trofeo simbólico a la mejor comparsa, en una fiesta que, durante apenas 72 horas, transforma al pueblo por completo.
Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont
23 de julio
Sí, cambio (2026)
87 min
Director: Juan Morgenfeld
Con: Tamara Leschner, María Villar y Horacio Marassi
Una detective privada pasa los días en su auto siguiendo a un sospechoso al que casi nunca ve. Mientras intenta avanzar con el caso, revisa sus vínculos más cercanos. La aparición inesperada de Alicia, una vecina, desarma la investigación y su vida personal.
24 de julio
Diciembre (2025)
105 min · Documental
Director: Lucas Gallo
Documental que reconstruye la crisis de 2001 en Argentina a través de material de archivo restaurado. Utiliza imágenes televisivas para sumergir al espectador en tiempo real durante el levantamiento político, económico y social impulsado por la revuelta “¡Que se vayan todos!”. Captura la espontaneidad de las protestas callejeras y la inestabilidad política que sacudió al país en este período crucial de su historia.
Estreno en: MALBA
1 de agosto
La tierra explota (2026)
84 min · Documental, Política
Director: Juan Pablo Lepore
Documental que retrata la vida cotidiana de cuatro mujeres que, desde distintos puntos de la Argentina, participan en la primera línea de la resistencia contra proyectos mineros, de fracking y uso de agroquímicos en sus territorios. Junto a comunidades organizadas, impulsan marchas, bloqueos y acciones directas para defender sus tierras frente a presiones políticas y amenazas corporativas. La organización colectiva aparece como su principal herramienta de defensa.
Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont
13 de agosto
Sin ley (2025)
66 min
Director: Carlos Lasso
Con: Tony Rodríguez, Claudio Medina y Brian Buley