Estrenos de la semana

En Cine

9 de julio

Los caminantes de la calle (2025)

90 min · Policial, Thriller

Director: Juan Martín Hsu

Con: Victoria Almeida, Andres Alberto Tan He y Yuchen Che

Año 2010. Las mafias chinas se instalan en Mendoza y dos facciones se disputan el control del crimen organizado dentro de una comunidad migrante marcada por el silencio y el miedo. Una denuncia anónima vinculada al pequeño restaurante de la familia Dageng activa una investigación judicial inédita. La fiscal Diana Belenguer, junto a Li, un policía chino que traduce escuchas en cantonés, comienza a desentrañar los códigos y jerarquías invisibles de la red.

Próximos estrenos

18 de julio

Tres noches al año (2024)

Tres noches al año

70 min · Documental

Director: Juan Alejandro Casaretto

Documental que acompaña a los integrantes de las comparsas del Carnaval de Concepción de la Sierra, en Misiones, durante el año de trabajo que precede a los tres días de festejo. Entre limitaciones económicas, tensiones familiares y las voces que se oponen a la celebración, cada participante dedica su tiempo y sus recursos a la competencia por el trofeo simbólico a la mejor comparsa, en una fiesta que, durante apenas 72 horas, transforma al pueblo por completo.

Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont

23 de julio

Sí, cambio (2026)

87 min

Director: Juan Morgenfeld

Con: Tamara Leschner, María Villar y Horacio Marassi

Una detective privada pasa los días en su auto siguiendo a un sospechoso al que casi nunca ve. Mientras intenta avanzar con el caso, revisa sus vínculos más cercanos. La aparición inesperada de Alicia, una vecina, desarma la investigación y su vida personal.

24 de julio

Diciembre (2025)

105 min · Documental

Director: Lucas Gallo

Documental que reconstruye la crisis de 2001 en Argentina a través de material de archivo restaurado. Utiliza imágenes televisivas para sumergir al espectador en tiempo real durante el levantamiento político, económico y social impulsado por la revuelta “¡Que se vayan todos!”. Captura la espontaneidad de las protestas callejeras y la inestabilidad política que sacudió al país en este período crucial de su historia.

Estreno en: MALBA

1 de agosto

La tierra explota (2026)

84 min · Documental, Política

Director: Juan Pablo Lepore

Documental que retrata la vida cotidiana de cuatro mujeres que, desde distintos puntos de la Argentina, participan en la primera línea de la resistencia contra proyectos mineros, de fracking y uso de agroquímicos en sus territorios. Junto a comunidades organizadas, impulsan marchas, bloqueos y acciones directas para defender sus tierras frente a presiones políticas y amenazas corporativas. La organización colectiva aparece como su principal herramienta de defensa.

Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont

13 de agosto

Sin ley (2025)

66 min

Director: Carlos Lasso

Con: Tony Rodríguez, Claudio Medina y Brian Buley