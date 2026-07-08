Llega una nueva edición del Festival del Barrio 9 de Julio para celebrar la patria

Con espectáculos musicales, feria de emprendedores, guiso de lentejas gratis y muchas sorpresas más, el Festival ya lleva su tercera edición y se convierte en un clásico infaltable en la agenda cultural paceña.

Este jueves 9 de julio, vecinas y vecinos de José C. Paz podrán disfrutar de una nueva edición del Festival del Barrio 9 de Julio, una propuesta gratuita que invita a compartir una jornada de cultura, música y encuentro bajo la consigna “Celebramos la Patria y el Barrio”.

La actividad se realizará de 11 a 15 horas en la plaza ubicada en la intersección de Mendoza y Pedro de Mendoza, con una programación pensada para toda la familia.

Durante la jornada habrá espectáculos musicales en vivo con la participación de Ryu Calermo – El Soñador, Beto Coria Cantor y otros artistas invitados. El cierre estará a cargo de Agustín Pérez y La Juntada.

Además, el festival contará con una feria de emprendedores, una gran lentejeada popular, juegos y distintas propuestas recreativas y culturales para compartir entre vecinas y vecinos.

El Festival del Barrio 9 de Julio se consolida como un espacio de encuentro que busca fortalecer los vínculos comunitarios, promover el trabajo de emprendedores locales y celebrar una fecha emblemática de la historia argentina desde la participación, la solidaridad y la identidad barrial.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada donde la cultura popular y el encuentro serán los grandes protagonistas.

(*) Datos del evento

Festival del Barrio 9 de Julio

Consigna: Celebramos la Patria y el Barrio.

Fecha: Jueves 9 de julio.

Horario: De 11 a 15 horas.

Lugar: Plaza de Mendoza y Pedro de Mendoza, José C. Paz.

Entrada: Libre y gratuita.