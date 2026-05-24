Autoridades del Municipio participaron del aniversario N° 13 de Casabierta a la Vida

El festejo se desarrolló con una peña solidaria de la que participaron artistas locales con shows en vivo. El programa, que cuenta con un importante acompañamiento del Gobierno local, fue creado en el 2012 por la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Autoridades del Municipio de Tigre estuvieron presentes en el aniversario N° 13 del programa Casabierta a la Vida, iniciativa creada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que tiene como finalidad el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social.

La actividad se realizó en horas de la noche, donde representantes comunales dialogaron con los presentes sobre la actualidad de la iniciativa que se creó en 2012. Hubo música en vivo de bandas locales.

Casabierta a la Vida es un programa social que tiene como finalidad acompañar a las personas con adicciones e intervenir en problemáticas del barrio. La entidad y el Municipio ejecutan actividades de prevención y contención en diferentes puntos de Benavídez.