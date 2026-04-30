Vicente López: los vecinos ya pueden presentar sus proyectos para el Presupuesto Participativo 2026

En Vicente López ya comenzó una nueva edición del Presupuesto Participativo. Esta iniciativa, que el municipio impulsa desde hace más de una década, permite a los vecinos proponer y elegir proyectos para transformar sus barrios. Hasta el 31 de mayo se podrán presentar propuestas.

La intendenta Soledad Martínez presentó la apertura de esta nueva edición: “En Vicente López hace ya más de 10 años que implementamos el Presupuesto Participativo, en donde son los vecinos los que deciden directamente qué hacemos con una parte del presupuesto. Cada vecino o institución presenta un proyecto, y si lo votan, el municipio ejecuta esa propuesta. Pueden ser obras en clubes, escuelas, y otras mejoras para sus barrios”.

“Si podemos llevar adelante este tipo de iniciativas es porque el presupuesto de Vicente López está ordenado, sólido, bien administrado. Este es un programa que los vecinos se han apropiado y que año a año se va superando, no solo en cantidad de proyectos sino en recursos invertidos para este tipo de obras”, destacó Martínez.

El Presupuesto Participativo es una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos decidir de forma directa en qué proyectos se invierte parte del presupuesto municipal. A través de este programa, pueden presentar iniciativas vinculadas a distintas temáticas como mejoras en el espacio público, educación, cultura, deportes, seguridad vial y desarrollo comunitario, entre otras. Los proyectos deben estar destinados a un barrio en particular y pueden incluir obras, equipamiento, talleres o campañas.

Pueden participar todas las personas mayores de 16 años que vivan, estudien o trabajen en Vicente López, así como instituciones de bien público. Luego de una etapa de evaluación técnica, legal y presupuestaria, los proyectos que resulten factibles serán sometidos a votación.

En 2025 participaron 28.831 vecinos, quienes votaron entre 188 propuestas. Como resultado, fueron seleccionados 56 proyectos, que serán ejecutados a lo largo de este año. Desde la creación del programa, ya se concretaron más de 800 proyectos en todo el municipio, consolidando a Vicente López como uno de los distritos con mayor trayectoria en participación ciudadana.

Entre las iniciativas elegidas en la última edición se destacan mejoras en clubes barriales, inversiones en escuelas de todos los niveles, ampliaciones en espacios comunitarios y proyectos vinculados a movilidad y seguridad vial, como la instalación de semáforos, rampas y reductores de velocidad. También se impulsaron propuestas culturales, educativas y de innovación, además de inversiones en instituciones clave como Bomberos Voluntarios.

Hasta el 31 de mayo, los vecinos pueden ingresar a la web, registrarse y cargar sus propuestas en el siguiente link: https://presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar/.