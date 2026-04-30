Julio Zamora recibió en Tigre a Julia Rosemberg y Oscar Cuartango para conmemorar el Día del Trabajador

Fue en el marco del ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, impulsado por el Municipio, donde el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la historiadora puntualizaron en las transformaciones del sistema laboral del país y reflexionaron sobre las perspectivas a futuro.

En el Museo de Arte Tigre (MAT), el intendente Julio Zamora recibió a la historiadora Julia Rosemberg y al exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Óscar Cuartango, en el segundo encuentro del ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, donde el eje central estuvo puesto en el Día del Trabajador.

“En el marco del próximo 1° de Mayo quisimos hacer esta charla junto a ‘Cacho’ Cuartango, un hombre con una trayectoria muy amplia y gran experiencia en el mundo del trabajo, que nos relató los momentos históricos y los hitos más importantes en materia laboral en el país. A su vez, Julia Rosenberg, desde una mirada histórica, explicó cómo había —y aún persisten— dos visiones en Argentina: una que privilegia el mundo del empleo y le ha dado un estatus especial a los trabajadores, vinculada a la gestión del peronismo; y otra más sesgada, propia de principios de siglo, que concebía al trabajo como un elemento de explotación”, expresó Zamora.

La iniciativa – promovida por el Gobierno local – invita a reflexionar sobre la identidad nacional, la historia y el futuro del país. En este segundo encuentro, los disertantes desarrollaron una mirada histórica y contemporánea sobre las conquistas laborales y los debates actuales en torno al empleo y la ciudadanía.

“Me encanta el espacio, me parece que es un ciclo fundamental en este momento. Pensar la Argentina es una de las claves de lo que hay que hacer en este presente, que muchas veces resulta difícil de comprender y de proyectar. En ese sentido, reflexionar sobre el país es un ejercicio imprescindible. Y en relación al 1° de Mayo, que en los últimos tiempos se percibe un poco desdibujado, casi sin sentido, creo que hoy cobra un nuevo valor. En un contexto donde mucha gente la está pasando mal, con situaciones de explotación, dificultades para llegar a fin de mes y un creciente endeudamiento, volver a poner el foco en el trabajo se vuelve fundamental”, destacó Rosemberg finalizado el evento.

Por su parte, Oscar Cuartango, afirmó: “Destaco la importancia de este ciclo y, en particular, de la temática abordada en el marco del primero de mayo. Es importante recordar que, durante el primer centenario de la Revolución de Mayo, los trabajadores estuvieron ausentes debido al estado de sitio y a las represiones sufridas por los movimientos sociales. En cambio, en el segundo centenario tuvimos el privilegio —yo como ministro de Trabajo de la provincia y Carlos Tomada como ministro de la Nación— de celebrarlo junto a los trabajadores”.