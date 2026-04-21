Se entregó material deportivo a más de 40 clubes de barrio

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, avanza con su programa integral de fortalecimiento de los clubes de barrio de todo el distrito.

En el marco de este programa, se realizó la entrega de kits deportivos a 44 instituciones que integran la Liga Municipal de Baby Fútbol. El encuentro tuvo lugar en el Campo de Deportes N°1 de Beccar, y reunió a autoridades municipales, del Concejo Deliberante, y de todas las entidades. También participaron dirigentes del Club Acassuso y Lucas Pioli, jugador de este club de San Isidro que desde este año es parte de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Cada club recibió un bolsón deportivo con cuatro pelotas, 10 conos, un juego de redes y un botiquín de primeros auxilios. La iniciativa no se limita solo al equipamiento. También contempla entrega de viandas para todos los chicos, mejoras en las instalaciones, y la implementación de una campaña de concientización y prevención de violencia en el deporte.

Cabe destacar que la Liga Municipal de Baby Fútbol de San Isidro es una de las más masivas del Gran Buenos Aires, movilizando a 3.000 niños y jóvenes de todo el distrito.

Las entidades que participaron de la jornada fueron: Huracanes, Estudiantes, Belgrano Norte, Club Atlético Beccar, BASI, San Isidro Juniors, Polideportivo Bajo Boulogne, Club Atlético Boulogne A y B, Club Social Boulogne A, B y C, Boulogne Juniors. Monte Viejo, Necochea, Deportivo Sauce, 9 de Julio, Esperanza A y B, Progreso Santa Rita, Islas Malvinas, Deportivo Suárez A y B, Juventud Unida, Barrio Uruguay, Los Kaños, Güemes, Futuro Santa Rita, La Calandria, San Martín, Amigos de Beccar, Camioneritos, Unión Boulogne, Capitán Rosales A y B, Fortaleza, Imperio B, Independiente de Beccar, Deportivo Alianza, Andrés Rolón, Capitán Los Andes, Estrella, Club Real Nuevo Santa Rita, Newbery Juniors.