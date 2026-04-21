Con la presencia de Julio Zamora, el Municipio lanzó el programa Entramados Tigre “Ciudadanía Joven”
La iniciativa articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires propone realizar un abordaje integral de adolescentes y jóvenes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad socio-penal y promover la inclusión en la comunidad. La propuesta se articula con miembros del Sistema Judicial; fuerzas de seguridad; equipos pedagógicos especializados y diferentes áreas del organigrama local.
En el Museo de la Reconquista, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron del lanzamiento del programa Entramados Tigre “Ciudadanía Joven”, una propuesta destinada a adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-penal en el territorio del Municipio.
“Es importante el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires. Este tipo de programas tienden a visibilizar a la población que más lo necesita. Nos encontramos en un contexto donde el Gobierno nacional se retira del cuidado de los más vulnerables. Hay que seguir trabajando por el vecino y vecina”, remarcó el intendente.
El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde y consistió de una mesa de debate e intercambio de la que participaron grupos de trabajo integrados por miembros del Sistema Judicial; fuerzas de seguridad; equipos pedagógicos especializados y diferentes áreas del Gobierno local.
“Es muy importante este espacio para acompañar a los jóvenes que tienen algún conflicto con la Ley, de manera de ofrecerles espacios de aprendizaje que sean saludables. Es importante proteger y garantizar los derechos de nuestros jóvenes y adolescencias”, expresó Gisela Zamora.
El dispositivo se lleva adelante mediante un convenio realizado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual el Municipio lleva a cabo tareas de acompañamiento para la no reiterancia; fortalecimiento educativo y robustecimiento de las políticas públicas de prevención preexistentes en el distrito.
“Llevamos adelante el lanzamiento oficial del programa que se realiza en colaboración de la Provincia de Buenos Aires y uno de los puntos importantes a destacar es la prevención del delito”, indicó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri.
El programa Entramados se ejecuta en 51 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Busca promover y fortalecer políticas de integración con la finalidad de prevenir el delito. Está destinado a jóvenes de 14 a 21 años que residan en el territorio bonaerense.