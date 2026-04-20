Vio una moto, la robó y se fue caminando…

Fue detectado y detenido por la Patrulla de Vicente López

Un delincuente se movía por las calles de Vicente López buscando realizar su próximo delito, y así es que intentó robarse una moto. Pero a través del sistema de monitoreo de 24 horas con que cuenta el municipio, lo descubrieron y fue capturado por la Patrulla Municipal.

El hecho se produjo luego del llamado de una mujer denunciando el hurto de su motovehículo, una Suzuki color blanca, y a partir de lo cual desde el Centro de Monitoreo ESCUDO se realizó la búsqueda con las cámaras de seguridad para identificar al posible delincuente.

Tal es así que se logró visualizar al sospechoso en la vía pública por la zona de Borges y Lugones, en el barrio de Olivos, trasladando la moto robada.

A partir de esto, se activó el seguimiento en tiempo real y se dio aviso a los móviles en la zona con la ubicación y toda la información del sospechoso. En el intento de fuga, el ladrón buscó descartar la moto, dejándola junto a un camión que se encontraba en aparente estado de abandono.

Gracias a la rápida intervención del personal de la patrulla municipal, se lo detuvo a unos pocos metros de allí cuando trataba de escapar. Durante el accionar policial, se recuperó el motovehículo sustraído, y, luego de identificarlo, se lo trasladó para labrar las actuaciones de rigor correspondientes a la comisaría 1° de Olivos.