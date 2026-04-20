En Benavídez, el Municipio lanzó el programa Tigre Educa Superior 2026

El intendente Julio Zamora presentó el nuevo ciclo de la iniciativa en el Teatro Pepe Soriano: consiste de 250 becas activas destinadas a vecinos y vecinas que se encuentran realizando carreras terciarias y universitarias. Además, el Gobierno comunal reconoció a cinco alumnos y alumnas que finalizaron sus respectivos estudios con grandes trayectorias.

El intendente Julio Zamora dio inicio al programa Tigre Educa Superior 2026 en la localidad de Benavídez: el encuentro también contó con la presencia de la Secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y cientos de estudiantes becados.

“El Municipio ratifica y fortalece la educación mediante esta iniciativa que también cuenta con el acompañamiento de tutoras. También, este programa busca que la comunidad esté presente y conozca las realidades de los barrios del distrito”, enfatizó Julio Zamora en el Teatro Pepe Soriano.

Y cerró: “Apostamos a la educación pública y al desarrollo de los jóvenes que en un futuro cercano van a ser profesionales y van a contar con un importante contacto con la realidad”.

En esta edición, el Gobierno distrital otorga un total de 250 becas que tienen como objetivo contribuir en el acceso a la educación y la finalización de los estudios, en este caso de nivel superior. Quienes forman parte de la iniciativa realizan tareas de voluntariado en instituciones de gestión estatal del distrito.

Por su parte, la secretaria Gisela Zamora destacó: “La educación es una herramienta de integración y transformación. Se trata de una iniciativa que se realiza gracias a la gestión de Julio Zamora, quién destina los recursos para que esto pueda llevarse adelante”.

La actividad se desarrolló en horas de la mañana y comenzó con la proyección de un video donde se presentó la iniciativa. Posteriormente, brindaron sus palabras autoridades del Poder Ejecutivo y tutores acompañantes del Tigre Educa Superior, quienes destacaron la importancia del ciclo que brinda acompañamiento académico a vecinos y vecinas de la ciudad.

Bianca, participante por segunda vez del programa, indicó: “Desarrollo mi voluntariado en la biblioteca Leonardo Fabio y es una experiencia muy buena. Actualmente curso la carrera de biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín”.

Además, durante el encuentro el equipo de trabajo municipal le entregó reconocimientos a cinco jóvenes que concluyeron sus estudios con enorme trayectoria y obtuvieron sus respectivos diplomas de egreso.

El programa Tigre Educa comenzó a implementarse en 2008 y consiste en el otorgamiento de becas, además del dictado de talleres, tutorías y actividades de voluntariado en instituciones del distrito. Con 18 años de vigencia, la iniciativa suma un total de 6.500 participantes desde su comienzo.