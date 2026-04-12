El Sistema de Protección Ciudadana de Tigre ejecutó un exitoso simulacro de evacuación en el centro de la ciudad

La actividad tuvo el objetivo de capacitar a empleados públicos y vecinos en general en cómo actuar ante situaciones de emergencia. Fue coordinada por la Dirección General de Defensa Civil. Contó, además, con la presencia de personal de la Dirección General de Tránsito (DGT); agentes del COT, Bomberos Voluntarios y médicos del SET.

En el Palacio Municipal de Tigre, el Sistema de Protección Ciudadana local realizó con éxito un simulacro de evacuación, en el marco de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Participaron del operativo diversos actores del esquema de seguridad que comprenden el área. La ejecución se llevó adelante a través de la Dirección General de Defensa Civil.

“Realizamos una capacitación sobre roles y funciones ante una emergencia, finalizando con un simulacro de evacuación. El objetivo de estas actividades son alinear criterios de respuesta y obtener herramientas en cualquier situación”, destacó el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández.

La actividad se llevó adelante en horas de la tarde y también contó con la presencia del personal de la Dirección General de Tránsito (DGT); agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT); Bomberos Voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Es para destacar que el Municipio de Tigre lleva adelante el Programa Escuelas Seguras, una iniciativa que se ejecuta en los diferentes establecimientos educativos del territorio y está destinado a capacitar al cuerpo docente y alumnos y alumnas.