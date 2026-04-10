Marinucci puso el foco en la seguridad vial urbana: el 92% de los siniestros ocurre en ciudades

El ministro de Transporte bonaerense encabezó un encuentro con jefes comunales de toda la Provincia y presentó datos clave del Observatorio Vial. Buscan avanzar con políticas concretas para reducir la siniestralidad en zonas urbanas.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, reunió a intendentes de distintos puntos del territorio bonaerense en el marco de un encuentro del Observatorio Vial, con el objetivo de avanzar en una agenda común basada en datos concretos para reducir la siniestralidad en zonas urbanas, donde se concentra el 92% de los siniestros.

La actividad se llevó adelante en la sede del Ministerio de Transporte y contó con la participación de representantes de 13 distritos: Chascomús, La Costa, Morón, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Tornquist, Escobar, Berisso, La Plata, Quilmes, Villa Gesell, Tapalqué y General Pueyrredón, además de José Arteaga y autoridades de AUBASA. El encuentro se desarrolló bajo modalidad mixta, con participación presencial y virtual.

Durante la jornada, Marinucci presentó el informe anual 2025 del Observatorio Vial, que releva datos sobre siniestralidad, alcoholemias distritales y conductas de riesgo como el uso del celular al conducir. El objetivo es fortalecer el diseño de políticas públicas que permitan prevenir siniestros y cuidar la vida de los bonaerenses.

“Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, señaló el ministro.

En esa línea, agregó: “Tenemos que dejar de pensar la fiscalización como algo recaudatorio y enfocarla en salvar vidas. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia”.

Entre los principales datos del informe se destaca que el 92% de los siniestros ocurre en zonas urbanas. Además, el relevamiento indicó que casi el 50% de las infancias de hasta 10 años no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para viajar, que en el 36% de los casos se detectaron factores de distracción —como el uso del celular, el mate o el cigarrillo— y que el 45% de las mascotas viaja sin sistemas de sujeción.

Asimismo, Marinucci adelantó que el Ministerio de Transporte trabajará junto a la Dirección General de Cultura y Educación para fortalecer la concientización en las aulas y promover conductas responsables desde edades tempranas. “El Ministerio siempre está a disposición de los municipios, tal como nos pidió el gobernador Axel Kicillof desde el primer día”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, destacó: “Es fundamental que desde la Provincia se acompañe a los municipios para fortalecer el espacio público y mejorar la convivencia en la vía pública”.

En tanto, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, sostuvo: “Estos datos nos permiten planificar políticas desde la educación, la sensibilización y la concientización. Es clave sostener este trabajo porque los siniestros viales siguen siendo un problema que se lleva muchas vidas”.

A su turno, el presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Ponemos a disposición del Ministerio y de los municipios esta empresa pública para seguir articulando acciones que mejoren la seguridad vial en todo el territorio”.

Junto al Ministro estuvieron presentes los subsecretarios Eduardo Feijoo, Marcela Passo y Sandra Mayol, además de los directores Jorge Orzali, Cristian Vázquez, Nicolas Vecchi y Guillermina Díaz. También participó Natasa Loizou, gerenta de Prevención y Seguridad Integral de AUBASA; Estefania Bordoni, intendenta de Tornquist; Fabian Cagliardi, de Berisso, y representantes de Morón, Quilmes, Escobar, Villa Gesell, Tapalqué, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Mar del Plata y La Plata.