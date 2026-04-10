Portal de Empleo de Tigre: vecinos y vecinas pueden visualizar búsquedas laborales activas
El Municipio pone a disposición la herramienta de intermediación que resuelve las búsquedas de comercios y empresas interesadas en la incorporación de personal. Se identifica el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para analizar su trayectoria laboral y sus competencias.
El Municipio de Tigre lleva adelante nuevas búsquedas laborales para vecinos y vecinas del distrito. En esta ocasión, se busca: Asesor Comercial, Profesor para Curso de Fibra Óptica, Asesor Comercial para cadena hotelera y Licenciado/a en Turismo. Si cumplís con los requisitos ingresá tus datos de CV en Empleos.tigre.gob.ar.
Búsquedas activas:
Asesor Comercial (Ref 3465)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto y en el rubro mascotas.
-Nivel Educativo secundario completo.
-Principales tareas: atención al cliente, ventas, asesoramiento de productos, control de vencimientos, ingreso y reposición de mercadería, limpieza y orden del local, control de stock y tareas administrativas.
-Lugar de trabajo: Rincón de Milberg.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Profesor para Curso de Fibra Óptica (Ref 3471)
-Contar con experiencia comprobable en el puesto.
-Nivel Educativo secundario completo.
-Principales tareas: dictado de cursos de instalación y reparación de fibra óptica.
-Lugar de trabajo: Ricardo Rojas.
-Disponibilidad: a convenir.
-Residir en el partido de Tigre.
Asesor Comercial (Ref 3469)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto y en el sector turístico.
-Nivel Educativo secundario completo.
-Principales tareas: venta de servicios hoteleros, diseño de nuevos modelos de negocio, identificación de oportunidades de mercado, armado de programas de formación técnica, creación de presentaciones de ventas y materiales de apoyo.
-Lugar de trabajo: Nordelta.
-Disponibilidad: a convenir.
-Residir en el partido de Tigre.
Licenciado/a en Turismo (Ref 1722)
-Contar con experiencia comprobable en el puesto.
-Nivel Educativo universitario avanzado o completo.
-Principales tareas: desarrollo de proyectos turísticos, promoción turística, atención al público, planificación, gestión y promoción de destinos y productos turísticos locales.
-Lugar de trabajo: Tigre.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Si cumplís con los requisitos ingresá tus datos de CV en Empleos.tigre.gob.ar. Por dudas o consultas escribir a [email protected].