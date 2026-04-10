Lanús potencia la Patrulla Municipal con un plan de formación para nuevos agentes 

El intendente visitó el Centro de Formación “Santa Rita” para supervisar el entrenamiento de los nuevos oficiales.

El objetivo de este plan es reforzar la prevención con agentes capacitados en táctica operativa y resolución de crisis, con foco en el entrenamiento físico y psicoemocional.

Con el objetivo de elevar el estándar operativo de las fuerzas locales, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, encabezó hoy una jornada de supervisión en el Centro de Formación “Santa Rita”. Allí analizó el avance del curso que atraviesan los nuevos aspirantes y destacó que la profesionalización de la Patrulla Municipal es un eje central para garantizar el orden y la seguridad en el distrito.

“No nos quedamos solo en la tecnología; invertimos en la capacitación de quienes tienen que cuidarnos. Queremos oficiales que actúen con determinación frente al delito, pero que también tengan la inteligencia emocional y la vocación de servicio necesarias para asistir al vecino en el momento en que más lo necesita”, afirmó Lanús, tras dialogar con los aspirantes sobre sus expectativas y las demandas de cada barrio.

El programa de entrenamiento, que actualmente alcanza a una nueva camada de 26 oficiales conductores y 20 oficiales de patrulla a pie, se estructura en 12 materias técnicas. El plan de estudios incluye contenidos específicos como Criminalística y refuerza la Geografía Operativa, una herramienta clave para optimizar recorridos y reducir los tiempos de respuesta ante alertas del Centro de Monitoreo.

El proceso de selección, de carácter exigente, evaluó a 350 postulantes, de los cuales 57 ingresaron a la instancia de formación. Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que el criterio está puesto en la excelencia operativa: “Buscamos consolidar el perfil de un oficial profesional, incorporando herramientas que le permitan intervenir de manera más segura y eficiente. Esto implica perfeccionar procedimientos, capacidades físicas y manejo de crisis con una preparación táctica superior”, afirmaron.

En el Centro de Formación “Santa Rita”, los aspirantes realizan prácticas de defensa personal y entrenamiento físico operativo. En paralelo, los oficiales que se desempeñarán como conductores se especializan en pistas que recrean escenarios de persecución y maniobras evasivas en entornos urbanos.

Estas acciones fortalecen una estructura integrada por 444 oficiales en capacitación permanente, 130 patrullas y 46 motocicletas, y potencian el despliegue de unidades especializadas como la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) y la Brigada de Orden Urbano (B.O.U.).

El sistema se completa con la integración tecnológica gestionada desde el Centro de Monitoreo, desde donde se coordinan 2.646 cámaras de videovigilancia y el Anillo Digital compuesto por 170 lectoras de patentes. Este sistema permite detectar e interceptar vehículos con pedido de captura en cuestión de minutos. Además, el programa “Ojos en Alerta” continúa consolidándose como un canal directo con los vecinos, permitiendo que cualquier reporte vía WhatsApp active una respuesta inmediata de la Patrulla Municipal durante las 24 horas.