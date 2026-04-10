El Concejo Deliberante homenajeó a veteranos de Malvinas

En el marco de la conmemoración por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, entregó reconocimiento a cinco veteranos.

Este reconocimiento se suma a los que se comenzaron a entregar hace nueve años y al que se siguen sumando a quienes aún no se habían registrado para recibir la condecoración.

Alejandro Delgado, Gustavo Del Giudice, Sergio Tornaghi, Claudio Wodtke y Álvaro Simonetta son los nombres de quienes recibieron el diploma de Ciudadano Ilustre de Vicente López, en esta oportunidad.

“Esta es una conmemoración que nos atraviesa a todos los argentinos. Hoy en este Concejo Deliberante venimos a rendir homenaje y recordar a quienes lucharon en la Guerra de Malvinas. Ellos dieron todo por la Patria y venimos a mantener viva la memoria, su lucha no quedó en el pasado, Malvinas es mucho más que una causa histórica, es una causa nacional, es una bandera de unidad, de memoria y de soberanía que tenemos que seguir defendiendo siempre” expresó la presidente del Cuerpo Legislativo Verónica Barbieri, que además reconoció la gestión de la intendenta Soledad Martinez, “que impulsa esta causa, con mucha convicción, ejercicio de memoria, respeto por nuestra historia y defensa de nuestra soberanía”.

Por último, le dedicó unas palabras a los veteranos que estuvieron presentes: “Ustedes son nuestro orgullo, estamos eternamente agradecidos y espero que desde Vicente López y a lo largo de todo el país, sigamos siempre reafirmando con convicción que las Malvinas, fueron, son y serán argentinas”.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Vicente López, Juan Carlos Mónaco, expresó: “Quiero recordar a nuestros héroes caídos en la Gesta, tal cual lo hacemos año tras año. Para los que tuvimos el privilegio y la suerte de volver al continente, que tengamos un reconocimiento es importante, no por orgullo personal, sino para que las generaciones futuras sepan que dicho reconocimiento se debió al intento de recuperación de las islas y para que los dirigentes futuros mantengan prendida la llama de lo que representa Malvinas para cada uno de los argentinos, ese es nuestro mayor anhelo”.

Además, remarcó que es “muy importante para nosotros tener un vínculo activo y permanente con el Concejo Deliberante, de manera tal de seguir trabajando y mostrando todo lo que venimos construyendo a través de los años”.

El cierre del evento estuvo a cargo de la banda del Regimiento de Infantería I Patricios, “Tambor de Tacuarí”.

Además, durante la jornada, también quedó inaugurada la muestra “Malvinas desde las aulas”, conformada por trabajos de alumnos de varias escuelas de Vicente López. La misma puede ser visitada de manera gratuita hasta el próximo 21 de abril, de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas, en avenida Maipú 2502, Olivos.

Estuvieron presentes en el acto conmemorativo, concejales de todos los bloques y autoridades del Ejecutivo Municipal.