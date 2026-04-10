Junto al Municipio, el Centro de Jubilados “Amor de Benavídez” celebró su 43° aniversario 

Funcionarios locales acompañaron la actividad, que contó con la presencia de vecinos y vecinas que asisten a la institución para realizar actividades. Allí, destacaron la labor de las entidades que trabajan al servicio de la comunidad.

El Municipio de Tigre acompañó el 43º aniversario del Centro de Jubilados “Amor de Benavídez”. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, compartió la actividad con las y los vecinos y ponderó el trabajo que realizan las instituciones para brindar contención a los adultos mayores.

“Es una alegría muy grande estar presente en este nuevo aniversario del centro que alberga a muchos vecinos. Estas instituciones son un engranaje fundamental para la comunidad porque aquí encuentran un lugar amistoso. Cuentan con un Municipio que está para colaborar en todo lo que necesiten”, sostuvo Gisela Zamora.

El evento se realizó el horas de la noche junto a la comisión directiva, vecinos y vecinas, quienes disfrutaron de un encuentro festivo. Además, hubo shows de música en vivo y el ingreso de una torta para cantar un simbólico feliz cumpleaños.