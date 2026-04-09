“Una deuda pendiente con nuestra sociedad”

Escribe: Dr. Diego Echazarreta (MN 89.875), médico cardiólogo (*)

En Argentina, los datos más recientes muestran un incremento de la mortalidad infantil alcanzando un 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos junto a la mortalidad materna del 4,4% por cada 10.000 nacimientos en 2024. Aproximadamente un 39,1% de la población utiliza sólo el sistema público de salud y a pesar de que contamos con 3,5 médicos por cada 1.000 personas, la inequidad persiste en el acceso a la atención de la salud.

La migración de recursos humanos se ha acentuado durante los últimos años con la enorme pérdida que ello significa y la paradoja de que el casi 30% de los estudiantes que ingresan a las carreras relacionadas con la salud son de origen extranjero que eligen nuestro país para desarrollar su formación.

La cobertura de vacunación insuficiente, el acceso a atención primaria precarizado, las barreras geográficas y socioeconómicas persistentes, la disparidad entre regiones urbanas y rurales, y la distribución de recursos en provincias son indicadores clave para analizar y explicar la fuerte inequidad en el acceso a la salud en nuestro país.

En la República Argentina, los datos de la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo revelan un escenario crítico: el 22,2% de la población adulta es tabaquista, el 40,6% presenta hipertensión arterial (mediante medición física objetiva), el 30,7% tiene colesterol elevado, el 61,6% presenta exceso de peso -cifra que se desglosa en un 36,2% de sobrepeso y un 25,4% de obesidad- y el 12,7% padece diabetes o glucemia elevada por autorreporte o medición combinada. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebro-vascular constituyen la primera causa de muerte en la Argentina y la ausencia de un abordaje integral basado en la prevención predice un aumento de estas cifras para los próximos años. Aún las cifras de individuos con serología positiva para enfermedad de Chagas-Mazza supera el millón y medio de argentinos y su presencia urbana como la transmisión vertical (de madre a hijo) una realidad resultado de falta de control y acción sanitaria.

La cobertura del tratamiento para enfermedades cardiovasculares, la tasa de hospitalización por estas enfermedades, la adherencia al tratamiento o los tiempos de espera para consultas especializadas presenta una brecha sumamente amplia dependiendo de la situación socioeconómica de los pacientes. También la mortalidad atribuida a estas enfermedades, desagregada por región y nivel socioeconómico son indicadores clave para describir las desigualdades en el acceso y la continuidad de la atención de la población.

Si nos focalizamos en el tratamiento del infarto agudo de miocardio en Argentina se observan ciertos avances, pero aún con deudas impostergables. La mortalidad del infarto agudo de miocardio en nuestro país es del 8,5%, cifra aún muy elevada en relación a otros países de la región, asociada entre otros factores a la consulta tardía y las barreras de accesibilidad a estrategias de reperfusión.

En el mismo sentido, el acceso al tratamiento de insuficiencia cardíaca ha demostrado avances, especialmente con terapias recomendadas por las guías nacionales e internacionales, sin embargo, en América Latina y el Caribe, sólo el 21% de los pacientes recibe la terapia cuádruple recomendada.

La prevención primaria desde edades tempranas, la educación para la salud, la actividad física, la alimentación y también la concientización sobre factores de riesgo (con especial énfasis en las mujeres quienes se encuentran sub-diagnosticadas) son estrategias fundamentales para lograr mejorar la salud de nuestra población.

Son cifras globales en las cuales, las patologías cardiovasculares, no son la excepción y deberían llamar la atención por su persistencia a través del tiempo.

Va siendo hora de ocuparnos como sociedad de una realidad que nos duele e interpela.

(*) Originario de La Plata, actualmente preside la FAC (Federación Argentina de Cardiología). Ha desarrollado su formación como residente de cardiología en el Hospital San Juan de Dios de La Plata donde creo la Unidad de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar tras realizar el Fellow, en dicha especialidad emergente en los 90, en la Fundación Favaloro. Realizó un Master en Salud Pública en la UBA y obtuvo como formación adicional dentro de la especialidad, el título de Especialista en Cardiología Nuclear. Es autor de más de 150 trabajos de investigación presentados en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en las más prestigiosas revistas científicas del mundo.