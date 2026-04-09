Valeria Lynch en Martínez: se abren las puertas del nuevo polo cultural

La máxima referente de la Comedia Musical argentina inauguró oficialmente su nueva sede en la Zona Norte del Gran Buenos Aires y promete transformar la formación artística de la región.

El mapa artístico de Zona Norte Bonaerense suma un nuevo hito. Con la presencia de Valeria Lynch, se realizaró la inauguración oficial de la nueva sede de las Escuelas Valeria Lynch en Rodriguez Peña 1564, Martínez. Esta apertura no solo representa la expansión de una marca líder, sino la llegada de un sistema pedagógico de alto rendimiento para una comunidad que respira arte y cultura.

El nuevo espacio ha sido concebido bajo estándares de excelencia internacional, combinando infraestructura de vanguardia con un staff docente seleccionado entre los mejores profesionales del circuito de la calle Corrientes.

La propuesta educativa integral incluye Comedia Musical, Canto, Danza Jazz, Actuación y Ritmos Urbanos, con programas adaptados para todas las edades y niveles.

“La Zona Norte siempre fue un semillero de talentos increíble. Inaugurar esta sede es cumplir con el deseo de estar cerca de esos artistas que buscan formación profesional sin tener que trasladarse a la Capital”, afirmó Valeria Lynch, quien participó del tradicional corte de cinta y brindis oficial.

(*) Una propuesta disruptiva en la zona

La sede Valeria Lynch – Martínez se distingue por sus salones de alta tecnología acústica y pisos flotantes diseñados para el cuidado del bailarín, ofreciendo un entorno seguro y profesional. Además, los alumnos de esta sede formarán parte de la red oficial, accediendo a exámenes nacionales, certificaciones de la institución y la posibilidad de participar en las muestras anuales que son sello distintivo de las Escuelas de Valeria.

Evento de Inauguración: El evento de apertura contó con la presencia del figuras del espectáculo, prensa especializada e invitados especiales. Durante la jornada, se realizó una breve demostración artística a cargo de los docentes, permitiendo a los asistentes vivenciar la metodología de enseñanza que ha formado a las principales figuras del teatro musical actual.

Acerca de las escuelas Valeria Lynch: Con más de 30 años de trayectoria, la institución liderada por Valeria Lynch se ha consolidado como la principal usina de talentos en artes escénicas de Argentina, con sedes en todo el país y el exterior, bajo una filosofía que une la técnica rigurosa con la libertad creativa.