Lanús repasó los objetivos de gestión y confirmó que la obra de Alto Perú atraviesa su etapa final

El intendente de San Isidro presentó ante vecinos de Beccar un balance de gestión y detalló los principales proyectos previstos para lo que resta de 2026, con eje en obras, seguridad, salud y modernización.

El intendente de San Isidro Ramón Lanús presentó en el Club Independiente de Beccar la rendición de cuentas de la gestión municipal y los principales proyectos previstos para lo que resta de 2026. Durante el encuentro con vecinos, repasó avances en seguridad, ambiente y espacio público, salud, desarrollo humano, modernización, educación, cultura y trabajo.

Uno de los anuncios destacados estuvo vinculado a las obras de infraestructura y espacio público. Lanús aseguró que la obra de Alto Perú atraviesa su última etapa, que incluye la conexión en Bolívar y la solución hidráulica en el túnel de España. También remarcó la recuperación del predio de Roque Sáenz Peña, donde se desarrollará un nuevo espacio verde con juegos y áreas de descanso para los vecinos.

En ese marco, señaló que ya fue aprobado el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), con el objetivo de garantizar el acceso a la costa, preservar el patrimonio histórico y ordenar el crecimiento urbano. Además, adelantó que continuará el Plan de Reparación de Calles y Veredas para mejorar la movilidad y la seguridad vial en todo el distrito.

En materia ambiental, el jefe comunal destacó la continuidad del plan integral de arbolado urbano, que ya permitió plantar más de 4.200 árboles y realizar 6.500 podas. También informó que se repararon 500 frentes de veredas, se instalaron 3.000 nuevos contenedores y se optimizaron los recorridos de recolección de residuos y los procesos de barrido urbano mediante herramientas digitales.

En el área de seguridad, Lanús sostuvo que el municipio incrementó un 107% el sistema de videovigilancia, alcanzando un total de 502 cámaras, y adelantó nuevas inversiones para fortalecer la prevención. Entre ellas, mencionó la incorporación de 225 armas no letales para agentes de la Patrulla Municipal, la ampliación de cámaras lectoras de patentes, la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM) y la instalación de cámaras conectadas en tiempo real vía 5G en todos los vehículos de patrulla.

En salud, el intendente destacó los avances del programa “1000 Días”, que ya concretó más de 25 operativos, y los 55 operativos realizados por la unidad móvil sanitaria. También anticipó que se fortalecerán los dispositivos territoriales de vacunación, controles médicos y educación alimentaria.

A su vez, confirmó la implementación de un nuevo modelo de admisión médica, la centralización total de turnos a través del centro telefónico, la apertura de agendas del Hospital Materno Infantil y la puesta en marcha de un nuevo sistema digital de historia clínica.

En cuanto a desarrollo humano y deportes, indicó que continuarán las obras de urbanización e infraestructura en Barrio Angelita, Los Depa, El Ombú, La Cava y el Barrio Ferroviario, con intervenciones hidráulicas, apertura de calles y mejoras integrales.

Por último, en el eje de modernización, resaltó que actualmente los vecinos pueden renovar la licencia de conducir en aproximadamente una hora y sin costos adicionales, además de gestionar permisos de obra y habilitaciones comerciales de manera completamente digital. Según precisó, el 90% de los expedientes municipales ya se encuentran digitalizados.