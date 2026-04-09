“El Sistema de Salud está en estado crítico y estamos muy preocupados”

Por: Ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak

El Programa Remediar es la política más importante que tiene el Ministerio junto con las vacunas. Actualmente la Provincia está recibiendo cerca del 30% o 40% de lo que recibía antes.

Se trata de un derecho consolidado. Es un derecho adquirido de la sociedad, que no se puede retroceder. La interrupción en el acceso a tratamientos puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario. Cuando uno no recibe esa medicación, en 15 días está en la guardia con una crisis. Va a colapsar el sistema de salud por emergencia.

Considero que la situación actual constituye un atentado contra la salud pública. Empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles.

Si no tenemos las vacunas a tiempo, a todas las personas que van a la guardia se les van a sumar quienes no estén vacunados. La reducción en la compra de vacunas genera oportunidades perdidas para completar esquemas, lo que deriva en una caída de la cobertura.

En cuanto a la salud mental, no me gusta el rumbo de las políticas nacionales. Y en cuanto al modelo bonaerense, la reforma que plantean es un retroceso. La crisis se resuelve con más inversión, no con cambios en la ley. Además, en la Provincia ya se avanzó en el cierre del 70% de los manicomios, con una estrategia basada en la atención comunitaria y el respeto de los derechos humanos.

El Estado Nacional está abandonando a 20 millones de personas. Si no advertimos lo que está pasando con la sociedad, después no se entienden las consecuencias.