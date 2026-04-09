El Municipio convoca a artesanas a comercializar sus productos en el programa Mujeres Emprendedoras

La gestión local invita a las vecinas a formar parte de los puestos de ventas ubicados en el Puerto de Frutos y la Estación Fluvial. La propuesta busca promover el desarrollo y la autonomía económica.

El Municipio de Tigre invita a artesanas del programa Mujeres Emprendedoras a comercializar sus productos en el Puerto de Frutos y la feria de la Estación Fluvial. El objetivo de la convocatoria es ampliar las posibilidades para el desarrollo y autonomía económica de las vecinas.

Los rubros que se buscan son: marroquinería; junco y cestería; mates y tazas; porcelana fría; mosaiquismo; lencería; encuadernación e ilustración; indumentaria textil; artículos para mascotas; calzado; plata y bronce.

Los puntos de venta fijos se encuentran de jueves a domingo de 10 a 18 h. en el Puerto de Frutos -Sarmiento 80- y en la Estación Fluvial del centro de la ciudad de miércoles a domingo y feriados de 11 a 18h.

Para más información, comunicarse al 5280 0410, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.