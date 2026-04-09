San Isidro refuerza la limpieza de las calles con operativos dinámicos

El Municipio puso en marcha el operativo otoño, un refuerzo especial en las tareas de limpieza urbana para hacer frente a la caída estacional de hojas en la vía pública.

El Municipio, a través de la Dirección de Higiene Urbana, dispuso de equipos y maquinaria específicos dedicados a reforzar el sistema regular de barrido y limpieza municipal en distintos puntos del distrito, especialmente en las zonas con mayor densidad de arbolado.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, comentaron que ¨el operativo se concentra en áreas donde predominan especies como fresnos ‘los primeros en deshojarse- y plátanos, que durante esta época generan una importante acumulación de hojas¨.

Para llevar adelante estas tareas, se organizan seis cuadrillas que trabajan de manera simultánea todos los días de la semana. En total, el operativo cuenta con 24 personas dedicadas diariamente y una flota de seis vehículos: dos camiones, dos equipos chupa hojas montados y dos chupas hojas con tráiler, que permiten optimizar la recolección y el barrido.

A través de un trabajo en conjunto entre las áreas de Arbolado e Higiene Urbana, se dividieron en polígonos diversas zonas del distrito. Esto refuerza la estructura normal, sin comprometer los servicios que regularmente se prestan en todo el distrito.

Desde el Municipio, destacaron que este operativo es clave durante el otoño, ya que la acumulación de hojas puede obstruir desagües, afectar la higiene urbana y generar inconvenientes en la circulación.

Además, el municipio recuerda a los vecinos sacar la basura de domingos a viernes, de 18:00 a 20:00h, ya que eso ayuda a acompañar estas acciones y evitar arrojar restos en la vía pública.