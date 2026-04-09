El Municipio acompañó a la comunidad en una regata destinada a mujeres de la ciudad

Autoridades del Poder Ejecutivo local participaron de la actividad que se desarrolló en el Rowing Club Argentino (RCA) del centro de la ciudad. La celebración contó con la presencia más de 200 participantes que disputaron la competencia de un total de 14 KM: el encuentro finalizó con un almuerzo protocolar.

En Tigre centro, autoridades municipales participaron de la jornada en la cual se llevó adelante la Regata por el Mes de la Mujer: más de 200 deportistas y 70 botes formaron parte del encuentro.

La actividad fue impulsada por el Rowing Club Argentino y contó con el apoyo del Gobierno comunal. Se trató de un recorrido total de 14 KM por los ríos Luján, Carapachay, Angostura, Espera y Sarmiento.

El director de Programas Deportivos, Julio Nocioni, destacó la importancia de la actividad para la visibilidad de la lucha de las mujeres y agregó: “Mediante diferentes actividades, desde el Municipio estamos promulgando los valores del respeto y tolerancia para la construcción de una comunidad igualitaria tal como lo pide el intendente Julio Zamora a través de sus políticas públicas”.

La jornada comenzó en horas de la mañana y finalizó con un almuerzo protocolar para las vecinas participantes. Además, hubo shows de música en vivo, sorteos y la premiación correspondiente.