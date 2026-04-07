El Municipio, presente en la “Tarde de té solidaria” de las Mujeres Sanmartinianas de Don Torcuato

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal acompañaron el encuentro llevado adelante por la organización, que se reúne desde la década del 80′ y que sostiene un fuerte compromiso social.

En la Mutualista de la localidad de Don Torcuato, funcionarios del Municipio de Tigre acompañaron la “Tarde de té solidaria” de las Mujeres Sanmartinianas y ponderaron la labor de las organización en pos de fortalecer el bienestar de la comunidad.

“Acompañamos como siempre cada iniciativa de las instituciones y organizaciones de Tigre, en este caso al grupo de mujeres sanmartinianas de Don Torcuato que año año llevan adelante este encuentro. Como gobierno local de cercanía que impulsa siempre nuestro Intendente Julio Zamora, compartimos una linda tarde donde se pudo ver el hermoso trabajo que hacen desde el compromiso por nuestra comunidad”, expresó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Las Mujeres Sanmartinianas es una agrupación que se reúne desde la década del 80′; sostiene un fuerte compromiso social realizando encuentros semanales con dedicación y vocación solidaria.

Inspiradas en las máximas del General San Martín, este grupo de vecinas lleva adelante acciones ad honorem destinadas a niños, adultos mayores, construyendo comunidad con amor y respeto.