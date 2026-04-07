La Semana del Teatro llega con funciones en múltiples salas y promociones gastronómicas

Del viernes 10 al domingo 19 de abril, quince obras para todos los gustos y edades se suman a una programación que invita a disfrutar del teatro en siete locaciones distintas, con descuentos especiales en salas adheridas.

Además, diez espacios gastronómicos acompañan la propuesta con promociones durante todo el ciclo.

Llega a San Isidro la “Semana del Teatro”, una iniciativa municipal que invita a los vecinos y visitantes a disfrutar durante nueve días de una experiencia teatral que no solo busca potenciar el circuito teatral, sino también acompañar el movimiento comercial en cada barrio, fortalecer el consumo de cercanía y trabajar en forma conjunta con el sector gastronómico local.

“Este ciclo, resultado de la colaboración entre el sector público y los teatros, más los restaurantes que se sumaron con descuentos, ofrecerá una cartelera diversa, que incluye comedias, propuestas contemporáneas, teatro independiente, stand up, musicales y espectáculos para toda la familia”, detalló Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio de San Isidro.

Las sedes serán el Centro Cultural San Isidro, Teatro Marín, Teatro Stella Maris, Teatro Don Bosco y The Suburban Players (todos en San Isidro); la Sala Roberto Carnaghi de la Sociedad de Fomento 9 de Julio (Boulogne) y la Plaza Belgrano (Villa Adelina) que se sumará a la programación con una divertida obra al aire libre y para todas las edades, Eureka! Confusión en la Biblioteca (se suspende en caso de lluvia).

“Nos interesa visibilizar y potenciar la oferta teatral que tiene el municipio, que es rica y diversa”, cerró la funcionaria.

Los comercios adheridos a la Semana del Teatro están ubicados en San Isidro, Martínez, Boulogne, Villa Adelina y Acassuso, y ofrecerán beneficios que incluyen descuentos en la carta, 2×1 en bebidas, copas de vino de cortesía y menús especiales.

Para consultar la programación completa con días, horarios, reseñas, costo de entradas y forma de adquirirlas, además de los restaurantes y sus promos, ingresar en Semana del teatro | San Isidro