Propuestas y regalos para disfrutar en familia durante el fin de semana largo

El shopping Tortugas Open Mall (Ramal Pilar Km 36.5, B1667 Tortuguitas, Zona Norte del Gran Buenos Aires) celebrará con diversas alternativas para disfrutar en familia. y una promoción especial que incluye de regalo un huevo de Pascua en compras desde los $70.000

Durante Semana Santa, Tortugas Open Mall (TOM) invita a vivir una experiencia especial con propuestas pensadas para toda la familia. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, el centro comercial ofrecerá una promoción de Pascuas junto con distintas opciones de entretenimiento para disfrutar durante el fin de semana largo.

En ese marco, con una factura de compra de $70.000 o más, los visitantes podrán llevarse de regalo un huevo de Pascua de almendras de Bonafide de 87 gramos. El canje se realizará en el stand ubicado en el Hall Central, presentando el ticket de compra

Durante Semana Santa, Tortugas Open Mall (TOM) invita a vivir una experiencia especial con propuestas pensadas para toda la familia. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, el centro comercial ofrecerá una promoción de Pascuas junto con distintas opciones de entretenimiento para disfrutar durante el fin de semana largo.

En ese marco, con una factura de compra de $70.000 o más, los visitantes podrán llevarse de regalo un huevo de Pascua de almendras de Bonafide de 87 gramos. El canje se realizará en el stand ubicado en el Hall Central, presentando el ticket de compra.

(*) Más opciones para el fin de semana largo

Además de esta promoción especial por Pascuas, quienes recorran TOM también podrán disfrutar de distintas actividades de entretenimiento. Entre ellas se destacan espacios recreativos para los más chicos, como Neverland y Mundo Cartoon, con juegos y atracciones inspiradas en sus personajes favoritos.

Asimismo, los fanáticos del deporte pueden disfrutar de Distrito Fútbol, con canchas techadas de fútbol 6 para vivir la pasión dentro del shopping. En paralelo, Alto Parque ofrece una experiencia más desafiante como el primer parque aéreo en un centro comercial del país, con circuitos de distintos niveles que ponen a prueba el equilibrio y las habilidades en un entorno seguro.

La propuesta se completa con una salida al cine en Cinemark, que ofrece salas con tecnología de última generación, y con una amplia variedad gastronómica en Terraza, el patio de comidas del shopping, que reúne 10 opciones culinarias para disfrutar en familia o con amigos.

Con beneficios especiales, propuestas de entretenimiento y una variada oferta gastronómica, TOM se presenta como una opción ideal para disfrutar Pascuas y el fin de semana largo en familia